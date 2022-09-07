潛行台灣展覽 獲德國紅點設計獎肯定

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北7日電）觀光局今天說，駐香港辦事處與相機品牌Olympus合作舉辦的「潛行台灣-香港首個台灣水底展覽」榮獲設計界奧斯卡獎之稱的德國紅點設計獎。

交通部觀光局今天發布新聞稿表示，台灣四面環海、海洋資源豐富，是國際潛水勝地，近年成為港人喜愛的新潛水點，因此觀光局駐香港辦事處與策略合作夥伴相機品牌Olympus以嶄新突破方法於香港舉辦「潛行台灣-香港首個台灣水底展覽」重現台灣著名潛水景點，推廣台灣海洋觀光資源，加強宣傳台灣海洋品牌形象，要讓港人穿上潛水裝備潛入香港泳池感受不一樣的展覽體驗，進行一趟「台灣水下偽旅行」。

德國紅點設計獎創辦人彼得（Dr. Peter Zec）表示，本年榮獲紅點設計獎的得獎者展示了優良的傳播設計概念，將複雜的問題轉化為解決方案，並以易於理解的方式呈現信息，充分使用不同的通路、媒體與題材，得獎設計在眾多國際參與者中脫穎而出，再次恭賀設計的成就。

觀光局駐香港辦事處表示，很榮幸這次以創新宣傳策展受高度肯定，台灣四面環海海洋資源豐富，各潛點均具特色，全球海龜最密集之一的「小琉球」、國際潛水勝地「綠島」、微距海洋生物天堂「東北角」、珊瑚覆蓋率驚人的「澎湖」等，擁有成為國際潛水勝地優勢。

觀光局指出，因為語言相通、航程較短，台灣漸成為港人新興潛水點之一，期盼疫情後香港人能到台灣親身感受水下之美。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

「潛行台灣-香港首個台灣水底展覽」展示大量巨型攝影大師作品，與實物大小相符的海龜相片讓潛水員穿梭海龜間一同暢游、以3D視覺呈現澎湖薰衣草森林珊瑚礁群景觀、參加者於游泳池中的海底郵筒親手寄出防水明信片、以防水相機拍攝微距生物模型感受水中攝影體驗等，希望透過不同的互動體驗讓參加者發掘台灣潛點特色及水下之美，吸引旅客疫後親身到台灣潛水旅遊。

另外，觀光局駐香港辦事處表示，9月6日接獲通知，潛行台灣展覽也獲得2022 Golden Pin Design Award台灣金點設計標章的「整合設計類別」獎，並有機會晉級角逐該獎最高榮耀的「年度最佳設計獎」。（編輯：陳政偉）1110907