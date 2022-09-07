追求表意自由 3名香港藝術家在台聯合辦展

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香港資深傳媒人、藝術家茜利妹的創作「給香港人．求數字陰影面積」，這幅畫上記載了2019年香港人經歷了11個「大日子」，包含反逃犯條例、200萬人遊行、18區催淚彈洗禮、元朗黑夜、太子831事件、理大圍城、中大衝突、區議會選舉投票人數創香港新高等。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月7日

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（中央社記者呂佳蓉台北7日電）在台北一場藝術家座談會上，許多香港人聽後紅著眼眶，「咪唔記得你個名啊！」是粵語「不要忘記你的名字」，3名香港藝術家來台追求表意自由，藉由藝術提醒港人別忘自己身分。

「咪唔記得你個名啊！」聯合展覽由茜利妹、Fly、vawongsir等3名香港藝術家在台北「河神的丸子」舉辦。3名藝術家在2019年後陸續來到台灣，動機出自原因不明的政治因素，或是追求自由生活的嚮往。

在香港是資深傳媒人的茜利妹接受中央社訪問時說，她在1998年入行廣播工作，當時說什麼都可以，但隨著言論自由收窄，現在則有一條隱形的紅線，說話令人緊張、害怕。

她說，辦展覽的背後有一個強烈理念，希望離開的香港人能夠永遠記得自己的身分認同。當牆內的香港人沒辦法再暢所欲言，要裝作2019年什麼事情也沒發生；身處海外的港人更有責任講出心底話。

茜利妹這次展出的作品中，有一幅畫名為「給香港人．求數字陰影面積」，畫上承載了很多數字「69612616717285831101111111171124」，數字陳列彷彿一串亂碼，所指實為香港2019年反送中運動的重要日期。

政治漫畫家vawongsir在香港原是一名教師，在課餘時期喜歡眼看新聞、手繪諷刺畫，諷刺時弊。原以為香港容得下自由表態，但隨著社會進一步緊縮，vawongsir最終收到學校的解聘通知，被香港教育局裁定「專業失德」。

vawongsir接受中央社訪問時說，他在之後決定全職畫畫，後續出了2本書，但又受到大公報、文匯報攻擊指稱「煽動暴力與仇恨」；去年12月在香港荃灣一家咖啡廳辦展，又遭到投訴。

他表示，這次在台辦展是想要告訴在海外的香港人，記住為什麼要離開香港，離開不是因為想移民、想外出念書或工作，而是因為「香港氣氛已不允許我們留在那邊，政府逼迫我們離開」。

vawongsir這次展出的作品系列名為「無聲彷有聲」，蒐集了過去3年在社交媒體上發布的時事漫畫，也是他過去3年的生活。

有一幅畫是一顆蘋果被人手埋入土裡，象徵香港蘋果日報被迫停刊；另一幅畫是一名畫家手被綑綁在後，只能用嘴叼著筆畫上開心的笑臉，是他經歷連串打壓的心情；另有一幅反過來的畫，代表有些作品已無法在香港展出。

用Google搜尋引擎輸入廣東話鍵字語言製作錄像詩句，是Fly這次展出的藝術作品。「此乃是木刻佛經」是鍵入「china is motha fuckin」後google選字後的「結果」，原本的髒話意外宣洩成一段與佛相關的語句，這種反差對Fly而言如同詩句。

Fly在香港原是視藝科教師，他因學生發表帶有政治色彩的作品遭到投訴，被教育局裁定「專業失德」。他在接受中央社訪問時指出，做為一個老師，不願意教學生放棄藝術創作的自由，他不願意妥協也不跟教育局道歉。

Fly表示，香港在港區國安法通過後，表達自由的空間越來越小，需要隱藏自身的情緒與真實感受，這次在台辦展是希望藉由展覽讓香港人訴說感受。

他說，希望這次的展覽能夠為離鄉背井的香港人起到安慰作用。

反送中運動與港區國安法的實施，香港歷經巨變。除了反映在政治上，社會控制加壓、表意自由緊縮，香港社會也逐步清一色。（編輯：李雅雯）1110907

政治漫畫家vawongsir此次在台展出的作品一隅。vawongsir表示，這次在台辦展是想要告訴在海外的香港人，記住為甚麼要離開香港。中央社記者呂佳蓉攝 111年9月7日