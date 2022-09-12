「他還年輕」紀錄片看吳晟 感受土地歸屬感

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（中央社記者李卉婷屏東縣12日電）以台灣新詩中田園詩代表吳晟為主角的個人紀錄片「他還年輕」，將於16日在屏東國賓影城播放。這部由導演林靖傑耗時4年的紀錄片，要帶領觀眾感受與土地親近歸屬感。

78歲的吳晟為台灣重要的本土文學詩人，有「國民詩人」之稱，其詩作「負荷」曾收錄於國語文課本中，是許多人從小就熟悉的詩句。吳晟在1980年應邀參加美國愛荷華大學「國際作家工作坊」擔任訪問作家；2020年由東華大學授予名譽文學博士學位。總統府日前公布續聘吳晟為總統府資政。

屏東縣政府傳播暨國際事務處今天發布新聞稿表示，「他還年輕」將於16日下午6時30分，在屏東國賓影城6樓播放，即日起至15日下午3時止開放線上登記索票，屏東縣長潘孟安邀請鄉親支持國片，踴躍索票觀賞。

這部紀錄片耗時長達4年拍攝，鏡頭橫跨彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華、越南等地，林靖傑期待透過這部紀錄片讓民眾感受到主角對土地的熱愛與感激，進而更加珍惜這塊生活的島嶼。

縣府指出，電影主角吳晟是台灣新詩中田園詩代表，常年與泥土林木為伴，堅持躬耕生活，以樸素詩風、鄉土語言，深刻反映出台灣農村受到現代工商業衝擊後的困頓和變貌，以及農民安守稼穡，對外來痛苦隱忍不語，怨而不怒的回應態度，情感真摯，寓意深遠。

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林靖傑曾獲得第2屆台北電影節「商業推薦評估獎導演新人獎」；執導的「最遙遠的距離」更榮獲第9屆台北電影節「評審團特別獎」，以及威尼斯影展「國際影評人周的最佳影片」。「他還年輕」帶著觀眾走踏濁水溪，看到台灣溪流的樣貌、水源的重要。

傳播處表示，即日起至15日下午3時，開放130席免費索票，索票網址https://www.beclass.com/rid=2748bec631968a200cc5；提醒成功登記民眾，在16日下午4時30分起至6時20分前，至屏東國賓影城6樓「他還年輕」放映會服務台，出示「線上報名自動通知信函」取票入場。（編輯：謝雅竹）1110912