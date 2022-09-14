更多編輯台推薦新聞：
繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人
娛樂

繼承之戰艾美獎最佳影集 魷魚遊戲李政宰封視帝成韓國第一人

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節
科技

韋伯望遠鏡捕捉獵戶座大星雲 揭露恆星誕生細節

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救
生活

大豹溪烤肉溪水暴漲影片引熱議 留意山洪來臨4前兆、3招自救

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功
產經

三星英特爾來勢洶洶 林本堅：台積電每次迎戰都成功

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
U18世界盃棒球賽鄭俊瑋5打點 台灣勝日本晉複賽
首頁 / 文化

陳思宏小說「鬼地方」 入選紐約時報秋季書單

2022/9/14 08:12（9/14 09:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
紐約時報近期公布秋季書單，旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」英譯本名列其中。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年9月14日
紐約時報近期公布秋季書單，旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」英譯本名列其中。（駐紐約台北文化中心提供）中央社記者尹俊傑紐約傳真 111年9月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者尹俊傑紐約13日專電）旅德台灣作家陳思宏長篇小說「鬼地方」英譯本即將在美國發行，紐約時報近期公布秋季書單，這本曾獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎的作品名列其中。

紐時介紹，讀者遇到「鬼地方」主人翁陳天宏時，他因殺死情人入監服刑期滿，出獄後回到家鄉所在的台灣小村莊。多年前，他從那裡逃到德國柏林，想逃避家人期盼，找尋同志身分認同。隨著故事推展，讀者逐漸得知他的童年背景與情人喪命脈絡。

作者陳思宏在後記寫道：「我一直想寫一本『鬼』故事，但到底什麼是『鬼』？」

46歲的陳思宏生於彰化永靖，目前旅居柏林。他接受文化部駐紐約台北文化中心邀請，預定10月造訪紐約，在紐約公共圖書館、紐約市立大學亨特學院（Hunter College）等地出席講座。

根據紐文中心新聞稿，「鬼地方」包含看似荒誕的情節與真實生活經驗素材，文字鮮活且展現複雜的時空書寫技巧。中文版2019年在台灣上市後廣受歡迎，之後被譯為英文、韓文、越南文和義大利文等語版。

對西方讀者而言，「鬼地方」令人聯想到美國南方歌德小說傳統、已故諾貝爾文學獎得主馬奎斯（Gabriel Garcia Marquez）代表作「百年孤寂」中的虛構城鎮馬康多（Macondo）等，故事中活著的人和死掉的亡靈並存，亡靈的存在讓故事染上魔幻寫實色彩，變成真正有鬼的「鬼地方」，極具國際市場推廣潛力。

「鬼地方」英譯本獲文化部翻譯出版獎勵計畫贊助，由譯者石岱崙（Darryl Sterk）翻譯，英國版於8月發行，北美版預定10月上市。

紐文中心表示，紐約時報書評版已有126年歷史，其嚴選書單及書評在美國極具權威性，也直接影響書市的銷售業績。「鬼地方」入選紐約時報書單，期待能讓更多國際讀者看見台灣文學作品的精彩與特殊性。（編輯：馮昭）1110914

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族