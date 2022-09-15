台星合辦文學電影節 聚焦吳晟朱天文等台灣作家

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者侯姿瑩新加坡15日專電）新加坡新躍社科大學與台灣目宿媒體攜手合辦「他們在島嶼寫作3」文學電影節，將於9月底在新加坡首映4部文學紀錄片，聚焦吳晟、朱天文等台灣作家的人生及作品。

主辦單位發布新聞稿表示，「他們在島嶼寫作3」文學電影節將於23日至25日在嘉華怡豐城及舊國會大廈藝術之家登場，共有4部文學紀錄片在新加坡首映。

主辦單位指出，這4部電影深入介紹6位台灣作家的人生及富影響力的作品，包括文學朱家上集「願未央」的朱西甯、劉慕沙，下集「我記得」的朱天文、朱天心，還有「削瘦的靈魂」的七等生、「他還年輕」的吳晟。

電影節還邀請台灣鄉土詩人吳晟、「我記得」導演林俊頴及「削瘦的靈魂」製作人馬岳琳親臨現場，與觀眾映後交流。他們也將出席「從文字到圖像：穿梭於兩種書寫之間」座談會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

電影放映及座談會將免費開放民眾索票入場。

主辦單位表示，「他們在島嶼寫作」是一系列由目宿媒體製作的文學電影，透過有別於傳統紀錄片的手法呈現作家工作與生活。新躍社科大學新躍中華學術中心於2014年和2016年，先後與新加坡南洋理工大學和台灣目宿媒體合作，推出「島嶼．文學．影像」系列文學電影節、「他們在島嶼寫作2」文學電影節。（編輯：高照芬）1110915