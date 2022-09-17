台南舊城人孔蓋絢麗彩繪 低頭驚尋古老趣聞典故

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台南舊城區人孔蓋的彩繪圖騰，各有不同故事及典故，是台南市政府結合地景的異想，讓人感受歷史街區氛圍時，低頭也能看到驚喜。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年9月17日

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（中央社記者張榮祥台南17日電）漫步台南舊城區，地板彩繪圖騰偶爾會不經意映入眼簾，仔細一看竟是人孔蓋，從黑醜外觀到絢麗色彩，是台南市政府結合地景的異想，讓人低頭找到的驚喜。

台南舊城區多古蹟景點及窄巷老街，目光所及，盡是府城400年來歷史軌跡串聯，但不要只看著綻藍天空和特色街景，偶爾低頭看看地板，也能發現不同景色，僅僅是人孔蓋上的圖騰，卻讓人有意外的收獲。

彩繪人孔蓋是舊城另一項文化街景風貌，結合當地歷史典故和廟宇聯境，將黑醜外觀點妝上色；台南市政府民國109年起在舊城打造6款共60座特色人孔蓋，去年1月陸續安裝於中西區海安路、國華街一帶蜿蜒巷弄內，讓人感受歷史街區氛圍時，低頭也能看到驚喜。

台南市水利局人員告訴中央社記者，舊城人孔蓋圖騰各具地方特色，主題分別是「本廟邊」、「試經口」、「下粗糠崎」、「佛頭港」、「外觀帝港」、「看西街教會」，結合當地聯境和角頭地名，將地方歷史典故圖案化。

「本廟邊」起於台南整體地形是丘陵，形狀像是展翅鳳凰，被稱為「鳳凰城」，普濟殿位於鳳凰鼻子上，在地為了「網住」鳳凰，街道四通八達，呈現蜘蛛結網的「八卦網」狀，普濟殿就在八卦中心，演化出「本廟邊」的特色。

「試經口」則有一段傳說，據說當初只是4間大房子的人家，呈現「口」字形排列而成小聚落，古名「四間口」，是居民集合商物貨品據點，人們常相約在此會面，成為地標，後取台語發音「試經口」。

「下粗糠崎」是早年當地有個陡坡，稱為「衝崎」既有「粗糠」又有「崎」，才名為「粗糠崎」，因從米街米廠輾米後的稻殼，都會順地勢斜下粗糠崎堆成小山丘，再倒在古台江邊，因而得名。

「佛頭港」勾勒出早年工人扛東西、搬運及船運溪流河畔的感覺，如今港道不復存在，仍能品味出當時純樸務實的生活。

「外觀帝港」指的是現今國華街，早在清朝是港道，走在街道上宛如行走於港道，但這條港道如今是沒有海水的。

「看西街教會」所處街道名為「望向西方」，早期是馬雅各醫師開創台南基督信仰及西方醫療體系，將教會和醫院做結合。

從現代眼光來看，這些地名相當奇特，多數人連如何唸都不知道，卻蘊含被世人遺忘的故事；人孔蓋圖騰可將台南古老地名形象化，也讓人興起追尋舊城地景緣由的興緻，從中挖掘趣味，也為生活帶來不同的樂趣。（編輯：郭諭儒）1110917