台日文化雜誌編輯對談 聚焦台灣主題受歡迎

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（中央社記者王寶兒東京18日電）2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節昨天在東京開幕，除上野公園舉辦的市集、音樂展演外，誠品生活日本橋當天也有台日文化雜誌編輯對談，日方分享，只要雜誌主題與台灣有關，就會受歡迎。

2022 TAIWAN PLUS台灣吉日生活節由中華文化總會及誠品主辦，誠品生活日本橋於店內規劃TAIWAN PLUS及文總發行的文化雜誌「Fountain新活水」展覽專區。

昨天下午，「Fountain新活水」總編輯黃麗群和日本時尚生活雜誌Hanako編輯部的西村由美，以「雜誌編輯都在做什麼？日本與台灣的編輯甘苦談」為題，在誠品生活日本橋對談。西村由美曾製作過4次台灣特輯，還曾搭乘火車環島1週，並品嚐過所有不同種類的火車便當，是日本業界廣為人知的「台灣通」。

西村由美於座談中分享，因為不能出國，許多日本讀者很想念台灣，雜誌主題如果跟台灣有關，就會很受歡迎，足見日人的「哈台熱」。她也提到，日本和台灣這麼近的距離，如果有機會，真的很想趕快去台灣，大家應該也都跟她一樣，「這是我目前最在意的事」。

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文總表示，此次因應TAIWAN PLUS 2022活動，「Fountain新活水」今年7月號「101樣好吃到捨不得送人的台灣伴手禮」，特別製作成日、英雙語別冊並帶到TAIWAN PLUS現場，將台灣的味覺故事及細緻的文化大小事帶往國際，在活動會場頗受日本朋友矚目及選購。

文總表示，這次與誠品合作講座，將讓更多台日朋友藉雜誌編輯故事認識2本台日雜誌精神，並在面對紙張刊物式微的現象中，讓民眾重新理解雜誌與編輯的意義，盼為台日出版市場激起不同火花及更多合作機會。（編輯：張芷瑄）1110918