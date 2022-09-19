杜潘芳格詩寫女性自覺 女人屐痕說台灣女力故事

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台灣婦女團體全國聯合會19日舉辦「女人屐痕IV：台灣女性文化地標」新書發表會暨記者會，書中記錄台灣女性、團體的故事，展現跨時代的女性關懷。作者之一羅思容分享她所撰寫的女詩人杜潘芳格的故事。中央社記者張雄風攝 111年9月19日

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（中央社記者張雄風台北19日電）台灣早期客家女詩人杜潘芳格，經歷日本、國民黨來台時期，決定推動母語書寫，也留下關於女性自覺的詩作。「女人屐痕IV」記錄台灣重要女性的故事，並留下全台女性文化地標。

杜潘芳格是台灣早期女詩人，「女人屐痕IV」作者之一羅思容分享，杜潘芳格是這4冊書中唯一的客家女性，自己最早曾在大學時見過她，對杜潘芳格的印象是個性豪爽，與人對話大氣從容。

羅思容說，在法國女性主義中很重要的思想是「陰性書寫」，要由女性自身的身體、情慾，取得發言權。羅思容將介紹杜潘芳格的這篇文章訂名為「福爾摩莎的女人樹」，也是取自杜潘芳格的詩、是她的自覺，如何栽種自己。

羅思容指出，杜潘芳格一生經歷日本、國民黨來台時期，後來甚至也取得美國公民，但反而讓她陷入很深的身分認同糾結，最後她決定回到台灣，推動母語書寫，強調不管是原住民、客家人、閩南人，都要用母語發聲。

台灣婦女團體全國聯合會今天舉辦「女人屐痕IV：台灣女性文化地標」新書發表會暨記者會。書中記錄台灣女性、團體的故事，展現跨時代的女性關懷；從第1至第4冊也累積全台15處女性文化地標。

台灣婦女團體全國聯合會理事長陳秀峯致詞時表示，這本是女人屐痕的第4冊，這個系列的書是將台灣女力軌跡呈現出來，看見女性的前輩，在傳統、受壓力的時代表現自己，讓女力呈現出來，拚命開花的樣貌。

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陳秀峯指出，系列書中的女性都是以無比毅力來突破傳統性別框架。第4冊裡其他故事諸如台灣電影史上第一名女導演陳文敏（陳粉）；長榮女中第一任校長盧仁愛，從英國來台宣教30年，栽培新一代女性。

另外如革命鬥士黃晴美，是424刺蔣案黃文雄的親妹；台灣第一苦旦廖瓊枝投射清苦身世的戲劇人生；此外，也介紹台灣省婦女會，是台灣戰後初期婦女自發性組成的團體。（編輯：管中維）1110919