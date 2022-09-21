台灣內容作品進軍韓國 LGBTQ文化受矚

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文化內容策進院首次在首爾舉辦台灣主題書展「我們要交往一下嗎？台灣」，20日邀集當地出版及影視等內容產業業者，介紹多部具台灣文化特色的漫畫、小說、散文集、繪本等出版作品，吸引數十家韓國出版及影視業者到場。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年9月21日

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（中央社記者廖禹揚首爾21日專電）受惠於OTT等國際平台蓬勃發展，台灣及韓國內容產業近年對IP文本需求大增，文策院今年帶著台灣特色作品赴韓開拓市場，以開放風氣在亞洲地區聞名的台灣LGBTQ文化也特別受到關注。

文化內容策進院首次在首爾舉辦台灣主題書展「我們要交往一下嗎？台灣」，20日邀集當地出版及影視等內容產業業者，介紹多部具台灣文化特色的漫畫、小說、散文集、繪本等出版作品，吸引數十家韓國出版及影視業者到場，希望找到具潛力的作品，介紹給韓國讀者及觀眾。

當天到現場尋找適合翻拍為影視作品的相關業者對中央社表示，近年國際IP交流大幅成長，台韓之間交流也隨之增加，加上Netflix等OTT平台降低收視門檻，也讓業者看見台灣作品在韓國市場的可能性。

受訪業者指出，台韓文化背景相似，即使是以台灣為背景的故事也很容易引起韓國觀眾共鳴，在此基礎上發掘如飲食、LBGTQ （同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）等台灣特有文化相關作品，對韓國觀眾來說都是相當有趣的新嘗試。

出版過經典同志文學「蒙馬特遺書」韓文版的韓國出版社Oomzicc編輯長魯柔多表示，台灣是亞洲圈少數LGBTQ文化蓬勃發展的國家，韓國雖然也有相關運動，但社會風氣仍相對保守，希望藉由介紹台灣的作品與文化，將台灣的進步能量帶到韓國。

魯柔多表示，韓國人口多，即使只有10%關心LGBTQ文化也是相當可觀的市場，而韓國相關作品種類還不像台灣一樣多元，「出櫃」對作者而言也是一大難關，不利作品宣傳；而台灣作者相較沒那麼顧忌，韓國讀者對台灣女性作家的好感度也高，台灣作品相對而言在韓國市場具有不錯優勢。

設於ARC N BOOK新村店的台灣出版品專區展出數十部作品，包括近期開始在韓國受到關注的BL題材（Boy's Love）台灣原創作品，以及曾翻拍為電視劇的漫畫「用九柑仔店」、漫畫家漢寶包與國立臺灣博物館合作作品「雲之獸」、細膩描寫台灣鐵道風貌的「小站也有遠方」等。

到場參觀交流的韓國大型娛樂集團CJ ENM、Studio Dragon及Munhakdongne都表示有心儀作品，希望透過這次交流促成進一步合作。

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文策院表示，9月15日至26日於首爾ARC N BOOK新村店等全韓10多家書店舉辦的書展活動包括實體書展、作家座談會及產業交流等多種活動，希望拓展台灣文化內容在韓國的市場規模與認知度，會中也介紹文化部相關翻譯支援方案。

為了目前還無法到台灣旅遊的韓國民眾，書展中也規劃「神遊台灣」活動，安排曾到台灣深度旅遊的韓國插畫家及作家分享台灣經驗，並提供寄送明信片活動，讓民眾現場模擬在旅遊途中書寫明信片，投入傳統台灣信箱內，再由工作人員帶回台灣、寄回參與者手中。（編輯；韋樞）1110921

近年國際IP交流大幅成長，台韓之間交流也隨之增加，加上Netflix等OTT平台降低收視門檻，讓韓國業者看見台灣作品在韓國市場的可能性。中央社記者廖禹揚首爾攝 111年9月21日