江賢二藝術園區第1階段揭幕 預計2024年完工

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位於台東金樽的「江賢二藝術園區」將自27日起至11月27日限期開放局部參觀，藝術家江賢二24日親自導覽園區，分享太平洋賦予他的創作能量。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

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（中央社記者王寶兒台東24日電）藝術家江賢二80年代旅居紐約時，曾種下「希望每年夏天開放畫室參觀」的心願，現終將在「江賢二藝術園區」實現。他今天在嚴長壽等好友見證下，揭幕園區第1階段成果，預計2024年完工。

2019年開始動工的「江賢二藝術園區」，第1階段成果開幕剪綵典禮今天下午於台東縣東河鄉舉行，預計在台東市立美術館展出「2022江賢二個展—海洋深處的晨曦」期間，向外界局部開放。

園區設計團隊以江賢二原有畫室改建並擴張，由江賢二提供草模，並由建築師林友寒、台灣清水建築工坊董事長廖明彬、建築師黃文榮等人協力完成，另有公益平台文化基金會董事長嚴長壽帶領行政團隊，完成目前共約1公頃的2棟展廳，未來園區功能除展出江賢二藝術作品外，也將開放藝術家進駐。

江賢二今天於典禮上一度哽咽表示，自己「除了感謝還是感謝，我有太多人要感謝。」尤其近幾個月看見廖明彬的團隊時常工作到半夜，很不忍心。他也期許，這座園區未來是讓人走進來感到「很安靜」的地方，而非走馬看花，充斥花花綠綠。

嚴長壽說，從未想過園區工程會COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情下，會耗費這麼多金錢、且這麼難找到工人，建築師姚仁喜幾週前來看園區工地，他當時問姚仁喜：「你覺得可能很快完成嗎？」姚仁喜也回答：「不可能。」能落成第1階段，非常感謝許多幕後朋友。

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嚴長壽說，他看到的江賢二永遠是「小小的住宅、大大的畫室」，為了園區甚至不惜賣掉房產，只為資金能運用來保護園區環境，他從台灣、華人界甚至世界都看不見第2個藝術家擁有如此大氣的心胸。

嚴長壽表示，江賢二今年80歲，而他超過75歲，他們倆人是「七老八十」，還能擁有這麼多的力量，是受到大家的鼓勵。園區不會變成商業住宅，而未來駐村藝術家創作空間落成後，他們也歡迎來自文學、藝術各領域創作者，「江賢二藝術園區將成為重要地標。」（編輯：黃世雅）1110924

為呼應台東美術館推出「2022江賢二個展」，位於台東金樽、尚未完全完工的「江賢二藝術園區」也將自27日起展開為期2個月的限時局部開放參觀，24日園區內部曝光。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

位於台東金樽的「江賢二藝術園區」雖尚未全部完工，不過自27日起至11月27日將展開為期2個月的局部開放參觀活動，藝術家江賢二表示，期盼民眾和他一樣，被眼前大自然的美所啟發。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

2019年開始在台東動工的「江賢二藝術園區」，第1階段成果開幕剪綵典禮24日舉行，資深攝影師李屏賓（中）也到場參與。中央社記者裴禛攝 111年9月24日