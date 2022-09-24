從回顧到疫情所思所想 江賢二個展開幕
（中央社記者王寶兒台東24日電）北美館於2020年舉辦藝術家江賢二回顧展，3個月內創下12萬5000餘觀展人次。台東美術館今天起展出「2022江賢二個展」，集結江賢二從2020年後看見COVID-19疫情、戰火下的所思所想。
江賢二今年80歲，放眼展場可見他在近年挑戰多件大型作品，還有他自述「這輩子最大件的作品」，也就是高達4公尺、寬達11公尺的「海的聲音」，作品由深淺不一的藍色擦拭紙團連綴而成，如展場容納一片海洋。
「2022江賢二個展—海洋深處的晨曦」今天開幕，包含台東縣長饒慶鈴、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、前文化部長龍應台、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶、國立台灣美術館館長廖仁義等人共襄盛舉。
策展人紀嘉華致詞表示，江賢二回顧展在2020年展出造成極大轟動，此次個展希望以不同角度切入，讓大家更認識江賢二。除策展內容集結江賢二少作至近年作品外，還錄製江賢二自述生命歷程的影片，並邀請漫畫家韋蘺若明描繪江賢二的人生故事，希望以平易近人的方式，讓眾人走進江賢二的創作世界。
回首2020年至今的歲月，江賢二說，自己的心情和大家一樣，感受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及戰火，只不過使用藝術表達他對這些事情的看法與期盼，思及人類對許多事物的破壞，他有許多作品是以廢棄材料再創作，希望讓這些廢棄物再生，笑稱自己「省了許多畫布的錢」。
江賢二也分享，此次個展作品中，共有2名詩人的現代詩作品和他的作品共同呈現。第一位是1920年代以詩作Fire and Ice傳達戰火毀滅性的美國詩人羅伯．佛洛斯特（Robert Frost），另一名則是詩人、好友嚴長壽的妻子陳育虹。
展場共分山歌廳、海舞廳、冥想空間、中庭雕塑及跨界合作展區。其中，山歌廳可見江賢二近年利用廢棄材料創作的大型作品，例如以大量油彩空罐組成的「藍色幻想曲」、以廢棄鐵絲或水泥模板創作的「火與冰」系列及利用空酒精罐為妝點的「Covid-19」等。
紀嘉華表示，江賢二近年來都會形容自己「像小孩子一樣四處尋寶」，去工地各處撿拾廢棄物並再利用，成為有生命的藝術品，這些作品也充分反映時代面貌。
「2022江賢二個展—海洋深處的晨曦」即日起於台東美術館展出至11月27日。（編輯：張雅淨）1110924
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