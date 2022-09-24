從回顧到疫情所思所想 江賢二個展開幕

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藝術家江賢二將每天所見的太平洋景色創作為寬11公尺、高4公尺的大型畫作「海的聲音」，是將擦拭紙染色揉成團連綴而成，呈現海洋的幽遠湛藍，24日在台東美術館展出。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

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（中央社記者王寶兒台東24日電）北美館於2020年舉辦藝術家江賢二回顧展，3個月內創下12萬5000餘觀展人次。台東美術館今天起展出「2022江賢二個展」，集結江賢二從2020年後看見COVID-19疫情、戰火下的所思所想。

江賢二今年80歲，放眼展場可見他在近年挑戰多件大型作品，還有他自述「這輩子最大件的作品」，也就是高達4公尺、寬達11公尺的「海的聲音」，作品由深淺不一的藍色擦拭紙團連綴而成，如展場容納一片海洋。

「2022江賢二個展—海洋深處的晨曦」今天開幕，包含台東縣長饒慶鈴、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、前文化部長龍應台、朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶、國立台灣美術館館長廖仁義等人共襄盛舉。

策展人紀嘉華致詞表示，江賢二回顧展在2020年展出造成極大轟動，此次個展希望以不同角度切入，讓大家更認識江賢二。除策展內容集結江賢二少作至近年作品外，還錄製江賢二自述生命歷程的影片，並邀請漫畫家韋蘺若明描繪江賢二的人生故事，希望以平易近人的方式，讓眾人走進江賢二的創作世界。

回首2020年至今的歲月，江賢二說，自己的心情和大家一樣，感受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及戰火，只不過使用藝術表達他對這些事情的看法與期盼，思及人類對許多事物的破壞，他有許多作品是以廢棄材料再創作，希望讓這些廢棄物再生，笑稱自己「省了許多畫布的錢」。

江賢二也分享，此次個展作品中，共有2名詩人的現代詩作品和他的作品共同呈現。第一位是1920年代以詩作Fire and Ice傳達戰火毀滅性的美國詩人羅伯．佛洛斯特（Robert Frost），另一名則是詩人、好友嚴長壽的妻子陳育虹。

展場共分山歌廳、海舞廳、冥想空間、中庭雕塑及跨界合作展區。其中，山歌廳可見江賢二近年利用廢棄材料創作的大型作品，例如以大量油彩空罐組成的「藍色幻想曲」、以廢棄鐵絲或水泥模板創作的「火與冰」系列及利用空酒精罐為妝點的「Covid-19」等。

紀嘉華表示，江賢二近年來都會形容自己「像小孩子一樣四處尋寶」，去工地各處撿拾廢棄物並再利用，成為有生命的藝術品，這些作品也充分反映時代面貌。

「2022江賢二個展—海洋深處的晨曦」即日起於台東美術館展出至11月27日。（編輯：張雅淨）1110924

藝術家江賢二24日起在台東美術館推出「2022江賢二個展」，現場展示他運用鋼筋、水泥殘片等建築廢材的創作，盼藉作品表達心中對疫情與戰爭等時事看法。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

「2022江賢二個展」24日起在台東美術館盛大開展，展出藝術家江賢二運用手邊平凡無奇的廢棄建材及生鏽顏料罐所打造、具有繽紛美感的藝術品。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

「2022江賢二個展」24日在台東美術館開展，藝術家江賢二運用各式建築廢材進行創作，他說，想透過作品表達心中對於無情時事的感受。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

位於台東金樽的「江賢二藝術園區」2019年起動工，雖然工程尚未完全完工，但為呼應台東美術館「2022江賢二個展」，27日起至11月27日將限期開放局部參觀。圖為藝術家江賢二（前中）24日親自導覽介紹園區展間。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

目前尚未全部完工的「江賢二藝術園區」，為呼應台東美術館的「2022江賢二個展」，將自27日至11月27日展開為期2個月的限期局部開放；藝術家江賢二（左）24日搶先親自導覽，介紹創作歷程。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

位於台東金樽的「江賢二藝術園區」將自27日起至11月27日限期開放局部參觀，藝術家江賢二24日親自導覽園區，分享太平洋賦予他的創作能量。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

為呼應台東美術館推出「2022江賢二個展」，位於台東金樽、尚未完全完工的「江賢二藝術園區」也將自27日起展開為期2個月的限時局部開放參觀，24日園區內部曝光。中央社記者裴禛攝 111年9月24日

位於台東金樽的「江賢二藝術園區」自2019年動工，園區工程目前尚未全部完工，不過局部展區將自27日至11月27日限時對外開放參觀，讓民眾提前一覽園區美景。中央社記者裴禛攝 111年9月24日