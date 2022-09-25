「他還年輕」新加坡首映 吳晟盼大家愛惜自然環境

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以台灣「國民詩人」吳晟為主角的個人紀錄片「他還年輕」25日在新加坡首映，吳晟（左）親自出席映後交流。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 111年9月25日

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（中央社記者侯姿瑩新加坡25日專電）以台灣「國民詩人」吳晟為主角的個人紀錄片「他還年輕」今天在新加坡首映。他說，每個人生命都會老去，重要的是珍惜繼起的新生命；自然是生生不息的循環，盼大家愛惜自然環境。

由新加坡新躍社科大學與台灣目宿媒體攜手合辦的「他們在島嶼寫作3」文學電影節23日至25日在嘉華怡豐城及舊國會大廈藝術之家登場，共有4部文學紀錄片在新加坡首映，包括「他還年輕」。

「他還年輕」今天在藝術之家放映，吳晟本人親自到場進行映後交流，並出席「從文字到圖像：穿梭於兩種書寫之間」座談會。

吳晟接受中央社記者訪問時表示，這部片要傳達的理念是「自然是生生不息的循環」。雖然每個人生命都會老去，但繼起的新生命是代代相傳。

78歲的吳晟說，「像我們這樣年歲，會惋嘆自己的老去」，但更重要的是珍惜新生命。「自然生命是生生不息的循環」，希望透過這部紀錄片傳達他個人的核心價值，希望大家都愛惜這樣的自然環境。

吳晟是台灣重要的本土文學詩人，常年與泥土林木為伴，並以樸素詩風、鄉土語言聞名，有「國民詩人」之稱，其詩作「負荷」曾收錄於國語文課本中，是許多台灣人從小就熟悉的詩句。

「他還年輕」紀錄片耗時近4年拍攝，鏡頭橫跨彰化溪州、美國愛荷華、加拿大溫哥華等地，導演林靖傑期待透過這部片讓民眾感受到主角對土地的熱愛與感激。

記者問及過去2年疫情對生活的影響，吳晟表示，他住在農村，疫情對農村生活的衝擊相對較小。儘管如此，COVID-19病毒更加強了他對大自然的信念，若能維護整體大自然的環境純淨，對環境、健康都是有益的。

吳晟認為，身為一個作家最重要的是回到書桌前。他說，「一個作家只嫌時間不夠」，想寫的東西太多了，希望透過文學作品傳達對社會、對生命的關懷。

他透露，目前正在創作「種樹書」，主軸是對大自然的維護，強調愛護大自然的重要。

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這是吳晟首次造訪新加坡，他表示，這趟訪問讓自己收穫良多，看到當地綠化的努力及用心，「這部分帶給我很多的思考」。

主辦單位指出，「他們在島嶼寫作3」文學電影節播映的4部電影深入介紹6位台灣作家的人生及富影響力的作品，除了「他還年輕」的吳晟，還包括文學朱家上集「願未央」的朱西甯、劉慕沙，下集「我記得」的朱天文、朱天心，以及「削瘦的靈魂」的七等生。（編輯：韋樞）1110925