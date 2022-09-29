巴西聖保羅台灣電影展開幕 台灣影人隔空祝福

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第3屆巴西聖保羅台灣電影展26日開幕，策展人謝如欣（左）與麥洛（右）向與會者介紹本屆影展主題，包括「經典與現代」、「性別平權」與「台灣原住民系列」。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年9月29日

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（中央社記者唐雅陵聖保羅28日專電）2022年第3屆巴西聖保羅台灣電影展「台灣電影的草根性視野」26日在聖保羅大學開幕，現場台巴嘉賓雲集，金馬影帝莫子儀等多位台灣知名影人也透過影像，隔空送上祝福。

第3屆巴西聖保羅台灣電影展「台灣電影的草根性視野」由文化部光點計畫支持、駐聖保羅辦事處指導、聖保羅大學電影學院主辦，僑務促進委員謝如欣與聖保羅大學教授麥洛（Cecilia Mello）共同策展，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延宕2年的影展，26日在聖保羅大學圖書館禮堂開幕，當天放映了開幕片「灼人秘密」。

駐聖保羅辦事處處馮光中伉儷、巴西華僑慈善基金會會長劉國華伉儷、德國駐巴西領事佩瑞克（Simon Preker）、聖保羅大學副校長雷特（Marli Quadros Leite）、聖保羅電影中心主任莫瑞欽（Eduardo Morettin）等300餘人出席開幕式。

當晚有電音三太子、戰鼓及龍隊等傳統表演，還有僑胞現場製作台式車輪餅，紅豆和奶油口味驚艷巴西朋友的味蕾。

莫瑞欽和雷特首先致詞表示，很高興能和駐聖保羅辦事處合作進行文化交流，感謝策展人謝如欣與麥洛全力促成第3屆台灣電影展，展現台灣的文化與科技。

馮光中表示，在COVID-19疫情衝擊下，今年克服萬難舉辦第3屆台灣電影展實為不易，特別感謝聖保羅大學電影中心成員及謝如欣的共同努力，台巴兩國雖距離遙遠，仍盼現場觀眾透過影展，更深入瞭解台灣豐富的電影文化。

謝如欣與麥洛向與會者介紹本屆影展，今年將展出兩部由台灣高科技公司宏達電HTC製作的VR虛擬實境短片，包括趙德胤導演的「幕後」，以及李中導演的「董仔的人」。另外還將放映15部劇情長片，分為三大主題「經典與現代」、「性別平權」與「台灣原住民系列」。

受到疫情影響，未能邀請台灣影人前往巴西交流，但包括金馬影帝莫子儀、開幕片「灼人秘密」女主角吳可熙、導演虞戡平、魏德聖、趙德胤及楊智麟，都錄下影像祝賀影展成功。

第2屆台灣電影展台巴電影交流代言人虞戡平表示，2019年受到謝如欣邀請到巴西交流，與巴西影人互動，留下非常好的印象，還認識了許多巴西原住民朋友，疫情後電影展重啟，希望讓巴西朋友更瞭解台灣原住民的文化與處境。

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莫子儀說，「親愛的房客」是一部述說愛與諒解的電影，希望巴西觀眾會喜歡。趙德胤表示，這次放映的VR「幕後」是拍攝電影「灼人秘密」幕後故事，希望大家一起走進電影真實與虛擬的影像世界。吳可熙表示，很高興「灼人秘密」被選為開幕片，也希望透過這部片讓大家能更加理解創傷後壓力症後群（PTSD）。

「台灣電影的草根性視野」將展到10月14日，完全免費，除VR需事先預約外，一般劇情片將在每天下午4時及晚上7時於聖保羅大學電影學院放映。（編輯：林憬屏）1110929

第3屆巴西聖保羅台灣電影展26日開幕，圖左起為巴西華僑慈善基金會會長劉國華伉儷、策展人麥洛、駐聖保羅辦事處長馮光中伉儷、技術總監安德烈、策展人謝如欣、辦事處祕書陳正宏。（駐聖保羅辦事處提供）中央社記者唐雅陵聖保羅傳真 111年9月29日