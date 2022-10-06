跨國共融舞作「冰河時期」 23日屏東藝術館演出

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視障編舞家張忠安創立的滯留島舞蹈劇場，與法國身障編舞家Maylis Arrabit跨國編創全新共融舞蹈「冰河時期」，日前在愛丁堡藝穗節首演獲得好評，23日將移師屏東藝術館演出，詮釋疫情下生活與文化改變。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年10月6日

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）屏東視障編舞家張忠安創立滯留島舞蹈劇場，與法國身障編舞家Maylis Arrabit跨國編創全新共融舞蹈「冰河時期」，甫在愛丁堡藝穗節首演獲好評，23日將到屏東演出，詮釋疫情下生活與文化改變。

屏東縣政府發布新聞稿表示，「冰河時期」在2019年底著手籌畫，卻因世界各國受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2名編舞家製作期間只能透過線上及數位影像進行編創、藝術思維上的交流。

張忠安指出，新冠疫情使世界陷入停頓，對每個國家產生了不同的影響，「冰河時期」探討當疫情蔓延而各國有不同的限制與規範，處於不同文化環境中的人們，如何相互支持、一起找尋生存方式與出口。

文化處提及，今年夏天滯留島舞蹈劇場在愛丁堡藝穗節展開世界首演，極具吸引力及戲劇性的編舞，獲得觀眾與評論肯定，嶄新的跨國合創探討疫情引起的巨變，在疫情殘酷與真實之下顯得渺小的人類相互依存溫暖、人性正直、積極展望。

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張忠安創立的滯留島舞蹈劇場，以推展共融、將社會人文融入舞作為名，為財團法人國家文化藝術基金會多年獎助的傑出團隊，作品屢獲國內外巡演。希望能透過舞團能見度和影響力，共同正視社會問題，並開發扶植障礙者挖掘其藝術潛能，推廣文化平權。

「冰河時期」23日晚間屏東藝術館演出，售票請洽https://www.opentix.life/event/1545220960607690753。（編輯：陳清芳）1111006