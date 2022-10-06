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交通部鐵道局中部工程處台中車站 奪公共藝術獎

2022/10/6 18:33（10/6 19:06 更新）
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文化部第8屆公共藝術獎6日頒獎，文化部長李永得（右2）出席頒發「卓越獎」獎座給獲獎的交通部鐵道局中部工程處團隊。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月6日
文化部第8屆公共藝術獎6日頒獎，文化部長李永得（右2）出席頒發「卓越獎」獎座給獲獎的交通部鐵道局中部工程處團隊。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年10月6日
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（中央社記者王寶兒台北6日電）第8屆公共藝術獎今天頒獎，卓越獎由「台中都會區鐵路高架捷運化計畫台中車站公共藝術設置案」獲得，此計畫讓公共藝術作品融入車站前場域，實踐生活即藝術、藝術即生活。

文化部長李永得頒發卓越獎給鐵道局中部工程處團隊，鐵道局中部工程處團隊表示，公共藝術30年走來，台灣變得更漂亮，未來在各個車站興建時仍會更加努力導入公共藝術，讓車站除了旅運需求，更能成為鐵道藝術館。

文化部主辦的第8屆公共藝術獎，在台北市中山堂光復廳舉行頒獎典禮，邀請入圍單位、藝術家及相關參與團隊、藝文圈、學術界出席與會，現場揭曉教育推廣獎、民眾參與獎、環境融合獎、藝術創作獎、評審特別獎、民間自辦獎及卓越獎等7大獎項的得獎計畫及作品。

李永得致詞表示，這屆公共藝術獎參與踴躍，作品豐富多元，共有267件角逐，特別感謝評審委員不辭辛勞赴各地實地檢視，評審優異作品。

李永得指出，去年「文化藝術獎助及促進條例」完成修訂，增訂重大公共工程也須以工程造價1%計算編列公共藝術經費，大幅增加辦理經費。接續也配合修訂「公共藝術設置辦法」，增加因特殊事由經審議免辦理公共藝術，或辦理經費未達工程造價1%者，應將全部或剩餘經費繳納至基金或專戶的相關規定。

李永得期待，藉由經費增加及基金設立，使公共藝術樣貌更為多元，並且更有效率的支持視覺藝術產業發展，同時，也能提供後續維護之用，促使公共藝術永續。

此外，針對各界對公共藝術代辦機制提出不同意見，李永得表示，文化部已持續與各部會、地方政府討論，並強調公共藝術興辦以自辦為原則，如經評估有代辦行政事務需求，應由審議機關及審議會共同把關代辦必要性與品質。

文化部表示，公共藝術相關法規近一年內有大幅度修正，因此這屆委員在評審過程中，也十分關切入圍作品的後續維護管理，如何透過興辦機關、管理單位、藝術家三方溝通、重視及積極作為，有更完整的呈現。

第8屆公共藝術獎完整得獎名單可查詢文化部公共藝術獎網站（https://publicartawards.moc.gov.tw/index/zh-tw）。（編輯：管中維）1111006

李永得
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