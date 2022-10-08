布拉格愛樂管弦樂團首度訪台 國慶連假獻歡慶曲目

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（中央社記者王寶兒台北8日電）布拉格愛樂管弦樂團首度訪台，今晚起將自台北接力巡演至台中、屏東、高雄等地。團長凱特琳娜．卡利斯托娃（Katerina Kalistova）表示，期望帶來捷克作曲家帶有歡慶風格的曲目給台灣。

布拉格愛樂管弦樂團創立於1994年，為各大國際音樂節受邀常客，足跡遍布世界如BBC逍遙音樂節、九月神話音樂祭、布拉格之春等。就捷克作曲家的作品而言，博胡斯拉夫．馬爾蒂努和安東尼．德弗札克的作品，對樂團最為游刃有餘。

布拉格愛樂管弦樂團此行訪台約65名團員造訪，今天舉行演出彩排記者會。卡利斯托娃表示，樂團原預計2020年便要造訪台灣，延宕2年後，很開心能真正成行。此次樂團選曲以捷克作曲家作品為主，曲風帶有慶祝氣氛，期望透過這些作品為觀眾帶來歡慶的感受，也慶祝終於到了台灣。

布拉格愛樂管弦樂團今天彩排帶來史麥塔納「被出賣的新娘」序曲與拉赫曼尼諾「C小調第2號鋼琴協奏曲」作品18第一樂章。此次於台灣巡迴演出的選曲則包含德弗札克、貝多芬、史麥塔納、莫札特和拉赫曼尼諾夫等作品。

首席客座指揮家里歐斯．斯瓦羅夫斯基（Leos Svarovsky）過去曾於台灣演出，他今天說，此次曲目都不算簡單，且是捷克著名曲目，即使他指揮過上百次，仍不是很低的挑戰。他也很高興能邀請世界頂尖鋼琴家安德魯．馮．歐延（Andrew Von Oeyen）合作。

歐延表示，很興奮能與布拉格愛樂管弦樂團一同表演莫札特，身為捷克管弦樂團，布拉格愛樂也非常擅長斯拉夫曲目，希望大家能到現場親自感受。第一次造訪台灣的他也說，期待演出空檔能有時間參觀故宮或登山，「最重要的是品嘗台灣的美食。」

屏東縣政府文化處副處長李昀芳今天攜帶排灣族琉璃珠項鍊致贈給布拉格愛樂管弦樂團，歡迎樂團將於屏東演出，卡利斯托娃則也同樣帶來捷克玻璃工藝製品回禮。

布拉格愛樂管弦樂團今晚將於台北國家音樂廳演出，9日至台中國家歌劇院、10日至屏東演藝廳、11日至衛武營國家藝術文化中心音樂廳巡演。（編輯：張芷瑄）1111008