「剪刀手愛德華」導演 提姆波頓巡迴展窺逾百手稿

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（中央社記者王寶兒台北9日電）導演提姆波頓（Tim Burton）以執導「剪刀手愛德華」等多部經典電影聞名，他同時還是畫家、作家和攝影家，橫跨多元領域的創作，將於「提姆波頓異想世界展」巡迴展中登場。

時藝多媒體發布新聞稿表示，提姆波頓曾執導「陰間大法師」、「蝙蝠俠」、「地獄新娘」、「巧克力冒險工廠」等經典電影，以獨特視覺風格著稱，並擅長結合恐怖、幽默元素展現於作品中。

由提姆波頓工作室與時藝多媒體聯合主辦的「提姆波頓異想世界展」，展場共分成10大展區，當中收錄500件原創作品包含繪畫、素描攝影底片、雕塑和多媒體影像等，其中有約150件從未展示的作品，代表波頓過去50年來的創作軌跡。

其中，「電影工作事件簿」將展出波頓於拍攝電影後都會製作的限量紀念書籍，這些書籍過去只會發給電影劇組工作人員，觀眾此次能藉特展一窺不同電影幕後故事。

其他展區也能一窺波頓於電影領域以外的作品，包含「回到過去」展區將展出他臨摹其他知名插畫家的作品，以及他在加州藝術學院（CalArts）的創作；「拍立得」展區則將展出波頓拍攝的大件影像作品及少數雕塑作品。

「提姆波頓異想世界展」（The World of Tim Burton）將從20日起於國立中正紀念堂一樓1展廳展出至2023年3月5日。（編輯：管中維）1111009