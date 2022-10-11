兩性作家小彤淡出文壇多年 攜經典作回歸

知名作家小彤將過去最受歡迎的4本愛情短篇小說重新改寫修撰，一口氣推出「小彤的愛情短篇系列」4本書。（馬可孛羅公關公司提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月11日

（中央社記者葉冠吟台北11日電）曾被封為「文壇4大天后」的百萬暢銷作家小彤，婚後淡出文壇與演藝圈近20年，這次帶著4本「小彤的愛情短篇系列」回歸，今天現身接受媒體訪問時意外透露自己罹患重症肌無力。

小彤在90年代曾與張曼娟、張小嫻、吳淡如並列「文壇4大天后」，她的第一本散文作品「親愛的，看招」就為她賺進新台幣500多萬元版稅，出道至今10多本書累積上百萬冊銷量。她犀利幽默的談吐，也成為電視節目常客，最著名的就是擔任胡瓜節目「非常男女」固定嘉賓，分享對愛情見解，之後更晉升為許多綜藝、廣播節目主持人，2003年結婚後淡出螢光幕以家庭為重。

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小彤說，自己其實是領有重大傷病卡的重症患者，在疫情爆發前，有次去歐洲旅遊時，竟在法國看到2座巴黎鐵塔，讓她嚇一跳以為眼中風，回台後趕快就醫。經重重檢查後，醫生確認她罹患「重症肌無力」，目前症狀主要在眼睛複視，經常工作累了一天到了晚上，右眼就無法對焦，醫生告訴她如果越來越嚴重，說不定「有一天就突然呼吸困難或起不來，必須趕快叫救護車」。

小彤近期花了半年時間，把過去最受歡迎的4本愛情短篇小說重新改寫修撰，在時報出版社一口氣推出「小彤的愛情短篇系列」4本書：「當傷心落下，我為你撐傘」、「心碎沒關係，至少我學會離別」、「即使世界如冰雪，我也用盡全力抱緊你」和「我在時間盡頭，守候你」。（編輯：張芷瑄）1111011