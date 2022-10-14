張正傑朱陸豪前進烈嶼 與偏鄉孩童分享藝術之美

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大提琴家張正傑（前）「走遍天涯海角音樂會」14日在金門縣烈嶼遊客中心登場，張正傑說，他希望每個孩子一生至少可以聽到一場好的音樂會，所以他計畫以10年的時間，走遍偏鄉離島，將音樂送給孩子們。中央社記者黃慧敏攝 111年10月14日

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）大提琴家張正傑「走遍天涯海角音樂會」今天在烈嶼遊客中心登場，當地3所國小師生聆賞了一場別開生面的音樂饗宴；京劇名角朱陸豪與小朋友互動的歡笑聲，迴響在坑道裡久久不散。

金門國家公園年度盛會坑道音樂節明天在翟山坑道舉辦，在音樂節前，張正傑今天先來到烈嶼，繼續進行他的「走遍天涯海角音樂會」。張正傑說，他希望每個孩子一生至少可以聽到一場好的音樂會，所以他計畫以10年的時間，走遍偏鄉離島，將音樂送給孩子們。

首場「走遍天涯海角音樂會」去年11月底在金門金東戲院起跑，張正傑與金沙鎮安瀾國小、述美國小的師生共享音符的美好；一年後的今天則是「遠征」小金門，與西口、卓環和上岐小朋友，在位於九宮坑道入口的烈嶼遊客中心相見歡。

張正傑告訴小朋友，他的大提琴已經有330多歲了，而且價值高達新台幣6000多萬元，在場都「哇」地不可置信。張正傑和鋼琴伴奏呂冠葶以聖桑「動物狂歡節」中的「天鵝」，揭開音樂會序幕，再合奏台灣民謠「白鷺鷥」，小朋友安靜聆賞。

奏罷「巴哈第一號大提琴無伴奏曲」前奏曲，張正傑問小朋友這首曲子最適合做什麼廣告曲？有小朋友說「感冒藥」。張正傑說，這個問題沒有正確的答案，但肯定小朋友的豐富想像力。

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接著，京劇名師朱陸豪上場，逗趣的動作，引來小朋友笑聲不斷。朱陸豪教小朋友開、關門等簡單的京劇動作，小朋友還跟著他學京劇裡誇張的笑聲，覺得十分有趣。詮釋「美猴王」最到位的他，還教小朋友學猴子搔癢的模樣，整個坑道洋溢歡笑聲，久久不絕。

烈嶼這場音樂會是「走遍天涯海角音樂會」的第8場；明天與後天張正傑將與朱陸豪、琵琶演奏家陳昱蓉和小提琴家「教父」蘇顯達等人，在翟山坑道展開2天6場的坑道音樂節演出。（編輯：謝雅竹）1111014

大提琴家張正傑（台上右）「走遍天涯海角音樂會」第8場14日來到金門縣烈嶼，張正傑與西口、卓環和上岐小朋友，在位於九宮坑道入口的烈嶼遊客中心相見歡。中央社記者黃慧敏攝 111年10月14日