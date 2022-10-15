再現新竹東門城廣場 邱文傑獲AIA建築設計大獎

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）建築師邱文傑設計規畫的新竹「東門城廣場」獲AIA美國建築師協會國際設計大獎的3獎項。邱文傑今天受訪表示，「步行城市」及滯洪概念是這次設計核心，減量設計也受到評審團肯定。

AIA美國建築師協會國際設計大獎日前公布得獎名單，建築師邱文傑設計規畫的新竹「東門城廣場」獲得城市設計大獎、永續未來獎以及友善城市獎等3獎項。是繼去年張淑征以「澎湖厝」及「蹤跡地景」獲AIA大獎之後，再度有台灣建築項目躍上國際建築焦點。

邱文傑今天接受中央社記者電話採訪時表示，「步行城市」及滯洪概念，是這次設計的核心，評審團應該是看到團隊對無障礙需求的用心以及永續思考，再加上減量設計對環境沒有太大衝擊 ，因此給予肯定。

東門城「迎曦門」是新竹知名地標景點，擁有近200年歷史，曾歷經兩次環境設計改造，均由邱文傑團隊負責，20年前第1次改造即獲得台灣建築獎首獎及第2屆遠東建築獎傑出建築設計獎；這次再度操刀，訴求讓古蹟空間更親民，進而讓3座歷經清、日、民國三代的古橋墩重現，同時讓東門城廣場具備治水滯洪功能。

再次設計重現的「東門城廣場」也同樣頻獲獎，包括2021日本國際級設計大獎GOOD DESIGN AWARD、2022年金點設計獎，以及這次2022 AIA美國建築師協會國際設計大獎。

邱文傑表示，20年前的案子比較像一個單純的景觀設計案，目前的規畫比較符合時代潮流，畢竟面臨全球暖化及不穩定氣候，加上人車徹底分道的必要性，擴大人行道以符合「步行城市」的條件，都必須加以考量。現在的「東門城廣場」，既是一個景觀廣場，遇驟雨時又可扮演滯洪池的角色，兼具調節排水功能。

邱文傑表示，全世界的建築師都在思考全球暖化、節能減炭等問題，不需要特別去鼓勵，大家就已經在往這方面走。另一個趨勢則是減量設計，讓建築及空間規畫的愈來愈間單、乾淨，使用上愈來愈彈性，不刻意去設定非怎麼樣不可，盡可能減少對環境的衝擊，不再到處都是鋼筋水泥。

此外，邱文傑強調「步行城市」的觀念，車道縮減了，人行道才會變寬，但一般都市規畫都不太敢挑戰車流，怕造成交通阻塞，所幸新竹市政府在後火車站已規畫轉運站，大型車輛不會進入市中心，他們才敢把車道廢掉一道，人行道更寬了，人們在這裡行走就更自在了。

邱文傑笑說，他取得美國建築師執照（AIA）快30年，第1次參加美國國際建築師協會年度獎項比賽，很開心做了20年的東門城獲得肯定，「執照終於派上用場！」

邱文傑也在臉書上感謝新竹市政府團隊的付出，同時感謝專案設計謝美恩多年來靜靜的奉獻，「如此繁瑣、細微又複雜的都市空間改造，雨水、污水、都市防災及滯洪池、步行城市的概念終能貫徹」。

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AIA美國建築師協會國際設計大獎（AIA International Region Design Awards）自2014年開辦，歷屆得主包括隈研吾、大衛．基帕菲特（David Chipperfield）等知名建築師。

邱文傑1962年出生，淡江大學建築系畢業，1990年取得美國哈佛大學建築暨都市設計研究所碩士學位，1994年回台執業及任教，多次獲得台灣建築獎、遠東建築獎、WA中國建築獎，2007年獲選全球華人青年建築師獎，2007、2008年分別代表台灣參加香港─深圳建築雙年展及威尼斯建築雙年展。（編輯：陳政偉）1111015