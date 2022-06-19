87年歷史新竹市警察局 文資審議登錄歷史建築

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擁有87年歷史的新竹市警察局，前身為「新竹警察署廳舍」，日前經文資審議後，決議將其登錄為歷史建築。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年6月19日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）擁有87年歷史的新竹市警察局，前身為「新竹警察署廳舍」，新竹市長林智堅今天宣布，日前經文資審議後，決議將其登錄為歷史建築。

新竹市政府今天發新聞稿，林智堅表示，新竹市擁300年歷史，舊城區古蹟與歷史建築密度高，中正路上原新竹地方法院今年4月登錄為歷史建築，與國定古蹟新竹州廳、市議會，形成行政、立法、司法分立象徵，如今再添1處新竹警察署，形成官廳街之都市紋理，具都市景觀保存價值。

新竹市文化局長張馨之於稿中說明，新竹警察署廳舍建於日治昭和10年（1935年），原為兩層樓的加強磚造建築，漸漸因空間不敷使用，民國71年增建為三樓，保留增建前風格，民國79年更名為新竹市警察局，見證了新竹地區日治時期警察制度歷史演變過程。

張馨之說，新竹警察署廳舍呈現圓弧立面，早期建築外牆腰壁以上為二丁掛黃褐色磁磚，為當時流行色系，腰壁、窗台及雨庇則為洗石子裝修。

張馨之表示，後因中央通令警察機關統一識別，牆面拆除改為紅色磁磚，搭配白色飾帶，形成現今樣貌；僅剩拘留室中庭側外牆還留有早期磁磚，其餘皆已拆除。

此外，建築也結合現代水平要素，弧面入口處以布面磚搭配水平突出的雨庇，強調入口意象，室內樓梯間、拘留所也呈現現代設計之空間感，其中拘留所採放射狀管理空間作法，具建築史價值，獲委員一致通過登錄為歷建。

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新竹市文化局表示，近半年來，新竹市共登錄3處古蹟、3處歷建，古蹟包含北門國小百齡樓、北門國小同心堂、新竹州廳附屬建築（市府檔案室）；歷建則有市府大禮堂、原新竹地方法院、新竹警察署廳舍。

文化局指出，目前全市共72處古蹟歷建，林智堅上任後新增指定29處，投入逾新台幣7億元修復文化資產，透過「給予身份、修復、活化」三部曲，讓古蹟歷建重新與城市連結，包含少年刑務所演武場、南大路警察宿舍、新竹州警務部部長官舍等皆修復完成並活化，成為市民假日休閒好去處。（編輯：張銘坤）1110619