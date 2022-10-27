以「街頭」為主題 2022台南國際人權藝術節開幕

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（中央社記者張榮祥台南27日電）2022台南國際人權藝術節今天在成功大學開幕，以「街頭」為主題，匯集國內外社運的歷史經驗與議題倡議，近2個月內將舉辦逾30場系列活動，聚焦「社運音樂」及「民眾戲劇」。

2022台南國際人權藝術節由國家人權博物館和成功大學共同主辦，今天下午在成大光復校區開幕，12月21日閉幕，將在成大、台南大學、天主教台南青年中心等地舉辦逾30場系列活動。

國家人權博物館副館長張嬋娟表示，今年主題是「街頭」，展現生動活力，及攸關社會民主與公共議題的討論在街頭展開，她期待此次藝術節讓大家看到藝文形式如何凝聚共同捍衛的價值。

成功大學副校長陳玉女說，很多事情是慢慢內化成為行動，「人權」就是一種生活行為，今年以街頭社運為主軸，呈現不斷延續與推進的脈絡，尤其現今世界局勢詭變，對於人權不能不加以關懷。

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成大發布新聞稿指出，台南國際人權藝術節今年邁入第四屆，以「街頭」為主題，匯集國內外社運的歷史經驗與議題倡議，推出專題演講、工作坊、戲劇展演等活動，讓更多人認識人權議題與藝術媒介的關係，支持社會多元族群及為被壓迫者發聲。

台南國際人權藝術節開辦以來，第一屆從劇場闡述人權，第二屆關注族群移動產生的人權問題，第三屆探討邊界的人權議題，第四屆以街頭社運為主軸。（編輯：陳仁華）1111027