紙風車攜手屏東縣 藝術扎根計畫交出精彩成績單

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（中央社記者趙靜瑜台北29日電）原本該是拿油漆毛刷的手，在舞台上揮動彩帶繽紛自己的人生；在重症病房的呼吸治療師，也能站上舞台表演；屏東縣政府攜手紙風車劇團規劃「屏東藝術扎根計畫-屏東劇場人才培訓」29日在屏東藝術館推出。

紙風車劇團發布新聞稿表示，今天呈現的「屏東幻想曲」由紙風車演員與學員共同演出，由小朋友最喜歡的角色人物「巫媽媽」做串場，先以黑光劇「歡樂春節」彩帶配合作曲家陳揚輕快旋律，讓孩子感受不同藝術形式的美學與創意。

「屏東在地故事」則是演出屏東的歷史與文化，將後山天使「譚維義醫生」化成戲劇，這位台東基督教醫院的創辦人，從美國來到台灣，最早則是從屏東開始。最後以「黑光幻想曲」螢光棒線條組合各種圖形，在黑暗中打開孩子的無限想像與藝術視野。

演出完上午場，屏東學員油漆師傅黃書翰難掩內心激動的情緒，即便滿頭大汗，臉上掛著笑容說想要繼續表演，「排練過程真的很累很緊張，但演員這條路我想要繼續走下去。」

身為全職媽媽的湯子萱很感謝屏東縣政府給這個機會，參與紙風車戲劇人才培訓，「我是三寶媽，但我在這裡找到人生新的目標，參與演員訓練讓我覺得生活更充實，很享受團隊一起工作的感覺。」

「屏東藝術扎根計畫-屏東劇場人才培訓」總計吸引了74名各行各業懷抱著戲劇與表演夢想人員報名，最後破格錄取學員51名。這些學員分別來自屏東、高雄及台南，以屏東在地人居多，年齡層分布在19至54歲。

學員身分除了學生之外，也有教師、咖啡師、網頁設計師、銀行經理、油漆師傅、護理師、呼吸治療師，甚至連牧師與家庭主婦等，大家都對表演藝術懷抱夢想前來參加戲劇培訓，希望在藝術表演領域中為自己開創人生的不同可能性。

紙風車創辦人李永豐表示，由藝術表演來探索「自我價值」，從藝術的參與中「肯定自我」，期許屏東的戲劇人才們未來可以在地共同推動表演藝術，為屏東的孩子服務，也不忘「人」與「文化」間的連結，更能找到創作的動機與養分。

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紙風車劇團團長任建誠表示，一開始是因為屏東縣長潘孟安對於藝術表演推廣與藝術人才培育不遺餘力，從2016年起，多次邀請紙風車文教基金會董事長李遠、創辦人李永豐至屏東菸廠等多處文化園區，討論藝術長期扎根的可能性。2021年正式啟動「屏東戲劇扎根計畫」，針對青少年、在地對戲劇有興趣的民眾，規劃一系列的戲劇推廣活動。

任建誠表示，藝術扎根地方的計畫將會成為紙風車劇團下一個大型計畫，未來希望每個縣市都能有一個戲劇培訓基地，協助在地人用戲劇說出自己的故事。（編輯張芷瑄）1111029