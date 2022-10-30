鬼才導演提姆波頓展 「邊緣人」角色受歡迎

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（中央社記者王寶兒台北30日電）許多人會自稱「邊緣人」，執導「剪刀手愛德華」等知名電影的導演提姆波頓，曾於詩集「牡蠣男孩憂鬱之死」創造許多「邊緣人」角色，在「提姆波頓異想世界展」中格外受歡迎。

提姆波頓（Tim Burton）除「導演」角色外，同時也是一名畫家、作家和攝影師，提姆波頓工作室與時藝多媒體聯合主辦「提姆波頓異想世界展」，展出波頓的手稿、雕塑、多媒體創作及複合媒材等共522件作品。

「提姆波頓異想世界展」2009年於紐約現代美術館MoMA首次展出，2014年至2022年陸續巡迴日本森美術館、韓國東大門設計廣場等9個國家。此次巡迴展登台，提姆波頓工作室展覽經理龐弗利特（Brandi Pomfret）特別到台灣布展。

龐弗利特透過時藝多媒體新聞稿表示，波頓很高興手稿創作有機會到台灣展出，「我們希望藉由這個展覽讓觀眾更加了解提姆波頓。波頓導演的作品在民眾心裡通常是帶有黑色、陰暗以及怪奇恐怖的印象，透過這個展覽，希望大家能看到這些怪物的背後，通常都有一些溫暖、充滿色彩的奇幻故事」。

「提姆波頓異想世界展」共規劃10大展區，包含「旅途中的隨想漫談」、「回到過去」、「他、她還是牠？」、「充滿善意的怪物」等，不以年份或電影主題區分，而是由波頓希望傳達給觀眾的意義為分類依據。

如「聖誕夜驚魂」中的南瓜王傑克，在「充滿善意的怪物」分區中的作品，是描繪沮喪徘徊於樹林中時的模樣，而在「節日奇想」分區中的傑克，則是滿臉笑容享受著耶誕節氛圍。

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時藝多媒體表示，最受觀眾歡迎的是「充滿善意的怪物」展區，此區大部分展件為波頓唯一創作詩集「牡蠣男孩憂鬱之死」中，一些不尋常又有著奇怪特徵的邊緣角色，如「牡蠣男孩」、「眼中釘男孩」、「污漬小子（超人）」等，引起許多在現代生活中也同樣自稱為「邊緣人」的民眾滿滿的共鳴。

「提姆波頓異想世界展」即日起於中正紀念堂展出至2023年3月5日。（編輯：管中維）1111030