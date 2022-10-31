台大昆蟲館古蹟納入西側通廊 確保修復完整性

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（中央社記者陳昱婷台北31日電）興建於日治時期的台大昆蟲館在2017年被指定為市定古蹟，不過西側的通廊並未納入古蹟範圍，台北市文資委員憂心影響將來修復的完整性，今天開會決議擴大古蹟範圍。

台大昆蟲館在2017年獲指定為市定古蹟，一旁由台灣科技大學管理的總督府農業試驗所昆蟲部同時取得古蹟身分，不過連接兩棟建築的通廊並沒有被納入古蹟範圍，台北市文資委員擔心影響修復完整性，辦理專案小組會勘後在今天開會審議此通廊的價值與管理權責。

會中簡報指出，台大昆蟲館的前身是依日本昆蟲學家、農業試驗所昆蟲部主管素木得一意願興建，在1936年竣工的昆蟲學教室，這棟建築為了研究與教學而生，保留許多櫃子、實驗台至今，西邊則有與昆蟲部相連的通廊，具有歷史、科學及藝術價值，將來盼修復後作為展示跟研究使用。

台大昆蟲學系代表表示，若將通廊也納入古蹟範圍，不只擔心影響修復計劃的工期，也可能造成經費缺口，建議市府考量擴大古蹟範圍的必要性，若堅持也希望市府協助善盡保存維護責任。

台科大總務處代表建議，兩座比鄰古蹟的管理維護需要兩校協調，通廊目前的主要使用者是台大昆蟲系，將來修復及再利用計畫應給台大通盤管理。

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台北市政府文化局副局長田瑋回應，經過研究，此通廊就是昆蟲學教室的一部分，只要文資委員們同意其文資價值，便會納入古蹟附屬設施，若昆蟲系有經費問題應向校本部反映，也可向文化部文資局申請補助，至於由哪一方管理，文化局尊重兩校協調。

與會文資委員們投票後決議，將台大昆蟲館西側通廊納入古蹟附屬設施，修復及再利用計畫則由古蹟管理機關台灣大學委託台灣科技大學辦理。（編輯：陳仁華）1111031