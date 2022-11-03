獲金鼎獎特別貢獻獎 魏淑貞曾差點去賣蚵仔麵線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北3日電）第46屆金鼎獎特別貢獻獎頒給玉山社發行人魏淑貞，她致詞表示，在未投入出版之前曾在媒體工作，後因故離開，一度考慮去賣蚵仔麵線，所幸有人找她去開出版社，才一路走到今天。

魏淑貞今天從行政院長蘇貞昌手中接獲獎座。魏淑貞表示，得到這個獎她自己也感到意外，因為30年來每天就是想著如何把事情做好，沒有去想太多其他的事，得知獲獎消息，反而同事們反應更熱烈，覺得玉山社終於被看到。

魏淑貞特別分享一件趣事，弟弟魏千峯得知她獲獎，非常高興，還向琉璃工房訂製一座獎牌，幾天前送到出版社給她，讓她覺得很不好意思，感覺都是身邊的人比她還要興奮。

魏淑貞憶及1994年離開報社時，曾經打算去賣蚵仔麵線，還到處去試吃及體驗。魏淑貞表示，自己的好手藝得自阿嬤，認為以自己的廚藝一定能開一家名店，直到有一名朋友來找她開出版社，開店的夢想才作罷，「人生過程中總是有一些特別的時機及緣分，讓我慢慢度過許多困難」。

魏淑貞特別感謝這30年來把作品交給玉山社出版的作者們，她還記得1995年玉山社成立時，第一批書包括作家劉克襄的「臺灣舊路踏查記」、彭明敏「臺灣在國際法上的地位」。到現在她仍在出版領域繼續努力，經常得面臨很大的挑戰，尤其最近10年不讀書的人愈來愈多，總是要想辦法讓出版社維繫下去，還好她有一群非常棒的同事陪伴她。

根據文化部發布新聞稿，魏淑貞投入出版界逾30年，即使環境艱困，依然堅毅挺立，持續不輟，至今仍維持穩定而優秀的出版量能。她不服膺市場至上主義，而是將出版事業與台灣文化密切結合，同時努力建構台灣知識系統，讓台灣展現歷史縱深、社會廣度與人文厚度，並以此嫁接台灣與世界，讓台灣被看見。

魏淑貞在自立晚報文化出版部時期曾突破台灣社會禁忌，出版「二二八消失的台灣菁英」，聚焦台灣知識體系作品則有「臺灣近代名人誌」、「臺灣歷史大系」、「日據時代的台灣議會設置請願」、「台灣民族運動史」、「台灣名人小札」、「二二八官方機密史料」、「台灣歷史年表」等書籍。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

評審表示，玉山社的出版行列中，不僅包含有閩南、客家、原住民等不同族群的重要著作，以及青少年與兒童圖像書，更有與國際接軌的出版路線。

評審表示，魏淑貞亦是台灣重要的女性議題倡議者，不僅出版關注台灣各族群的女性樣貌，也是華文女性主義重要空間「女書店」創業股東之一。魏淑貞對於台灣主體性的溝通與重新定義，在包容性、多元性的意義上更顯重要。（編輯：張雅淨）1111103