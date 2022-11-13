藝文界後盾紐文中心主任張惠君 用台灣心交朋友

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（中央社記者趙靜瑜印第安納波利斯13日電）從紐約搭機到印第安納波利斯，紐文中心主任張惠君12日為朱宗慶打擊樂團演後致意，給團隊來自政府溫暖鼓勵。張惠君表示，用台灣心在國際交朋友，希望台灣藝術家都能被看見。

張惠君接受中央社記者專訪時表示，國際文化行政工作是用文化和國際交朋友，駐紐約台北文化中心（紐文中心）30年來透過各種途徑溝通，去找到跟美國社會交流的關聯性，當美國藝文展演機構與紐文中心有了互信基礎，台灣藝術家與作品得以展示演出，紐文中心核心目標「台灣被世界看見」也就水到渠成。

張惠君2020年2月上任紐文中心主任，不到一個月就碰到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，被迫居家上班，「我哪裡也不敢去，吃到家裡完全沒有存糧才去超市採購，採購回來還堆在門口一陣子才敢拿進屋內，深怕外面病毒侵襲。」張惠君說，現在想想這些舉措有些荒謬，但卻是疫情初起時不得不的舉措。

張惠君回憶當時展演場館關閉，百老匯熄燈，整個紐約像是被按下OFF鍵，「但紐文中心30年來最主要工作，就是讓台灣藝術家來到國外被看見。」張惠君說，但遇到疫情，一年半的時間都「沒人來」，「我和同仁互相打氣，Show must go on，我們不能關門，必須找到新日常，創造我們的價值。」

疫情一年半，紐文中心持續找尋破口，不讓文化外交停頓。張惠君回憶，當時大都會博物館邀請藝術家李明維作品「如實曲徑」，紐文中心加入並邀請台灣舞者劉奕伶加入。演後紐文中心邀請台灣包括李玉玲、簡文彬等與大都會博物館方人員及藝術家們線上同框討論，持續交流。

紐文中心也讓影展轉線上，觀看人數翻倍，當時包括導演辛奇台語片影展系列線上播映，創造數千觀看人次，這是實體活動達不到的效益。

駐紐約台北文化中心成立30週年，也是台灣「文化外交」30年，因為疫情無法實體慶祝，中心拍攝「回訪台美老朋友」計畫，回顧政策，訪談藝術家反饋，維繫歷年合作夥伴，邀請多媒體藝術家周東彥拍攝影片，透過訪談重新找回30年來合作夥伴，成為下一個30年的新起點。

「只能說，人生沒有無用的經歷。」張惠君表示到今年年底公務生涯滿26年，中間歷經16年行政院新聞局和10年文化部，從收集新聞輿情與國內外記者聯繫開始做起，到接觸視覺及表演藝術等專業領域，「現在的工作等於是將過去的累積透過文化外交，向外展示台灣藝術家的信念與價值觀。」

過去因為結婚生子，張惠君多次錯過駐外機會，但也因為在國內服務，有機會做首長幕僚等，這些歷練讓她很習慣跨領域、跨專業溝通協調，習慣做政策制定和整合策略研究分析，這都成為張惠君的工作基因。

朱宗慶接受中央社專訪時表示，在他過去擔任國家表演藝術中心董事長時，張惠君是文化部藝術發展司司長，「她很有耐心為團隊解決問題，一次次開會溝通，找到方法與法源，讓事情得以運作。」

張惠君觀察，全球疫情趨於常態化後，雲門巡演、蔡明亮影展講座重新啟動、朱團重返打擊樂年會做專場音樂會等等，這些都證明，國際交流展演不是有錢就能出國登台，重點是團隊水準受到肯定，邀請或合作機構有專業及誠意，「我跟朱老師說，有真愛的才會等2年。」

張惠君表示，從雲門、朱團、導演蔡明亮、藝術家林明弘、小說家陳思宏這些都是台灣最值得驕傲的名牌，「我很榮幸為他們工作，看到粉絲們毫不保留喜愛台灣藝術家，我們都覺得與有榮焉。」

張惠君期待未來紐文中心要有能力扮演藝術團隊、合作機構與文化部三方的協調角色，持續推升台灣文化品牌的能見度，「這是紐文中心永遠的使命。」（編輯：陳政偉）1111113