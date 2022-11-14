風童火將遠征華府 文總記錄越洋文化遶境

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文總工作人員等帶著神轎、鑼鼓及2尊高度近3米的「風童火將」神將現身於美國林肯紀念堂前，如一場越洋的文化遶境。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 111年11月14日

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（中央社記者王寶兒台北14日電）台灣形象展日前首度於美國華府登場，台灣文化館由文總操刀，文總今天公布「台灣陣全紀錄」影片，記錄當時如何帶著神轎、鑼鼓及2尊高度近3米的「風童火將」神將跨洋抵達華府。

中華文化總會秘書長李厚慶今天透過新聞稿表示，最吸睛的門神「風童火將」，當時由文總工作人員與雷昇傳藝劇團，一同從台灣運到華府，歷經13小時長途飛機，跨越美國東部7州，進行一場公路遠征之旅。

除了在「2022年美國台灣形象展」內展示與表演，也在美國國定假日「哥倫布日」當天，現身林肯紀念堂、華盛頓紀念碑等知名地標景點，如一場越洋的文化遶境。

首屆「2022年美國台灣形象展」今年10月在美國舉行，展覽3天總共吸引超過8300人次，中華文化總會受主辦方外貿協會邀請，並策劃包容台灣多元族群、語言、文化作伙「鬥陣」的「台灣陣」文化主題館。

其中，台灣藝陣、神將跨洋至華府展演，也被觀展人士與與會者視為本屆美國台灣形象展中的亮點。文總今天透過新聞稿說，這一場橫跨1萬3千公里的越洋文化遶境，已剪輯成「台灣陣全紀錄」影片，即日起在文總社群平台上架。

李厚慶表示，很高興有機會帶著台灣的文化力量前往美國華府，為讓國際觀展人士能在有限時間內快速認識台灣文化，「台灣陣」文化主題館展場策劃8件展品、製作5支影片，把台灣人最熟悉的民俗、文化，越洋介紹給美國及世界。

李厚慶分享，文總也邀請來自台北萬華的雷昇傳藝劇團，一起帶著傳統藝陣越洋至華府展演，讓美國民眾感受到台灣民俗文化活力及魅力。

「台灣陣全紀錄」影片在文總Facebook、Instagram、YouTube及Twitter等社群平台同步上架。（編輯：張芷瑄）1111114