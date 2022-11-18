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鄭立彬客席國台交 解說式音樂會前進校園

2022/11/18 18:32（11/18 18:57 更新）
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國立台灣交響樂團受邀參加「2022中山西灣藝術季聽藝潮」，24日將以80人大編制前進中山大學逸仙館演出，並由指揮家鄭立彬擔任客席指揮。（國立台灣交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月18日
國立台灣交響樂團受邀參加「2022中山西灣藝術季聽藝潮」，24日將以80人大編制前進中山大學逸仙館演出，並由指揮家鄭立彬擔任客席指揮。（國立台灣交響樂團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年11月18日
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（中央社記者趙靜瑜台北18日電）國立台灣交響樂團受邀參加「2022中山西灣藝術季聽藝潮」，以80人大編制前進中山大學逸仙館演出。這次由鄭立彬擔任客席指揮，親自擔任樂曲解說，讓民眾更加認識古典音樂。

國台交今天發布新聞稿表示，這場音樂會曲目包括小約翰‧史特勞斯知名的「蝙蝠」序曲、奧芬巴赫「天堂與地獄」序曲、比才「法蘭多爾舞曲」、布拉姆斯「第五號匈牙利舞曲」等，也將帶來台灣前輩作曲家江文也的管弦樂曲「台灣舞曲」，感受東西方古典音樂的不同樂思。

擔任客席指揮的鄭立彬指揮橫跨中西樂團，2017年以「台灣音畫」專輯獲得第28屆傳藝金曲獎「最佳詮釋獎─指揮」殊榮；2018年再以「瘋‧原祭」專輯獲得第29屆傳藝金曲獎「最佳專輯製作人獎」，成績出色。

「2022中山西灣藝術季聽藝潮」NTSO樂舞飛揚交響音樂會將11月24日舉行，地點在高雄市中山大學逸仙館。目前開放免費索票。（編輯：吳協昌）1111118

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