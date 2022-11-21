傳承白色恐怖歷史記憶 政治受難者走訪不義遺址

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（中央社記者趙靜瑜台北21日電）傳承威權時期政治受難者的歷史記憶，國家人權博物館舉辦2022年「政治受難者暨家屬傳承共學」活動，20日邀政治受難者及其家屬走訪台南、高雄2地的不義遺址，分享白色恐怖歷史記憶。

國家人權博物館發布新聞稿表示，透過傳承共學活動，不僅促進受難者、家屬間的情感交流，也使今日台灣社會謹記自由民主的得來不易。人權館也會持續努力與政治受難者前輩們攜手前進，傳承白色恐怖的集體歷史記憶，深化人權及歷史教育。

為傳承白色恐怖的歷史記憶，人權館邀請專家學者與政治受難者前輩共學，參與者包括政治受難者團體「臺灣戒嚴時期政治受難者關懷協會」、「臺灣地區政治受難人互助會」、「五十年代白色恐怖案件平反促進會」、「臺灣二二八關懷總會」以及政治受難者張則周、黃華、高金郎、林家田、楊田郎、陳欽生等約53名受難者前輩及家屬一同參與。

現場由國立台東專科學校建築科副教授顧超光帶領走讀不義遺址「海軍總司令部情報處拘留所」（又稱鳳山招待所） ，並在這裡舉辦「綠島故人故事」座談會，讓政治受難者分享白色恐怖歷史記憶。

國立台南大學文化與自然科學學系教授戴文鋒則帶領參訪人權歷史場域「王育德紀念館」與不義遺址「台南警察署」，及何川前輩之子何穎紅現地分享。

在「綠島故人故事」座談會中，人權館邀請國立東華大學華文文學系教授暨受難文學家楊逵的孫女楊翠、政治受難者彭金木前輩、簡中生前輩分享火燒島的親歷與見聞。

曾是台籍日本航空兵、親歷綠島「一人一事良心救國運動」、高齡95歲的彭金木前輩，透過訴說自己的生命歷程，親身感受近百年來台灣不同的政權更迭，提出社會觀點並期許台灣的和平與安全。

簡中生前輩則分享，就讀高雄高級水產學校期間無端被捕，關押於青島東路軍法處看守所，後被送往綠島綠洲山莊，當時獄中管理嚴格及擔任外役情形。

現場前輩與家屬對於台灣主體性多有討論與對話，也展現了享有言論自由的台灣價值。（編輯：戴光育）1111121