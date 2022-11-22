攝影家葉清芳線上展 回顧台灣1980年代

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（中央社記者王寶兒台北22日電）1980年代，街頭運動於台灣解嚴前後風起雲湧。當時為攝影記者的已故攝影家葉清芳，以鏡頭捕捉大量群眾運動面貌，國家攝影文化中心推出葉清芳線上展，藉他的觀景窗回顧1980年代。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，凝視葉清芳留下的作品，透過他的相機傳達其獨特的視覺風格，以及當中蘊含的騷動、迷惘與不安，後勁十足，也為1980年代的社會角落留下些許攝影家鏡頭詮釋下的註解。

葉清芳生於1960年，在就讀世界新聞專科學校（今世新大學）期間曾獲「全國大專院校攝影比賽」黑白組金牌獎，並於1986年進入「時報新聞週刊」擔任攝影記者，2005年時因肝疾逝世，享年45歲。

在個人攝影創作上，葉清芳善於運用慢速快門、重複曝光等技巧，製造晃動模糊、光軌流瀉的失焦和殘影效果，表達現實混亂、詭異的情境。

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國家攝影文化中心表示，「線上藝廊」單元此次邀請學者呂筱渝擔任策展人，將國家攝影文化中心典藏的作品規劃為「浸漬的踅音：葉清芳1980年代作品」線上展覽，並區分為小鎮片段、海濱記事、台北況味、人間拾遺、狂飆年代等5個不同的子題，呈現台灣彼時的人物、景象、事件與社會百態，回顧1980年代。

「浸漬的踅音：葉清芳1980年代作品」展覽即日起於線上（https://reurl.cc/10mvaG）開展。（編輯：張芷瑄）1111122