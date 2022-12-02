「南方女神的逆襲」屏美館開展 勾勒大南方想像

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屏東縣政府集結56名藝術家作品，以「南方女神的逆襲」為名在屏東美術館展出，希望透過重新閱讀典藏作品，從中探勘新的連結。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年12月2日

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（中央社記者李卉婷屏東縣2日電）屏東縣政府集結56名藝術家作品以「南方女神的逆襲」為名，今起在屏東美術館展出，邀請長期關注在地文化藝術家張新丕、王有邦參展，透過藏品勾勒大南方美術發展的未來想像。

屏東縣政府文化處發布新聞稿指出，特展分為「南方形」、「原民現身」、「現代變異」、「當代複語」，以及藝術家張新丕「斜陽」與王有邦以「Kucapungane（古茶布安）影像與文件」等6個脈絡子題。

策展人鄭勝華指出，取「南方女神的逆襲」之意，美術館（museum）一詞，就原初希臘文字源而言，指祭祀希臘神話中繆思女神（muses）的廟，後來延伸為學者聚會，作哲學思考場所。就此而言，美術館應可視為當代人們精神生活的繆思女神，提供得以跳脫沉重現實，激發生命靈感、提升精神能量與反思文化、深入歷史與自我沉澱的場所。

文化處表示，展覽核心以典藏為基礎，由屏東美術館、台東美術館、高雄市立美術館3館串聯，進行跨館交流與深度對話。一般大多認為藏品已是過去式或早已被理解，並無新奇之處，希望透過重新閱讀典藏作品，從中探勘新的連結，唯有透過不斷地重新觀看，才能發現其新意。

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特展從即日起至民國112年3月12日，期間安排3場藝術家座談，12月3日「影像、生命檔案與歷史」、12月17日「熱帶、南方」及112年1月7日「地方美術史進行式」。

屏縣府文化處長吳明榮指出，於屏菸1936文化基地14號倉庫，打造屏東縣立美術館已完成發包，明年就有全新的藝術展覽場域，藉由這次特展作為跨館合作的起點，未來新的美術館完工後，期待與國際接軌。（編輯：陳政偉）1111202