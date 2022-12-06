誠品年度閱讀報告 29歲以下購書比例最高

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（中央社記者邱祖胤台北6日電）2022誠品年度閱讀報告指出，29歲以下購書比例最高、達3成，打破年輕人不讀書的刻板印象；新生代文學創作者包括不朽、張西、Middle等人，則連續5年擠進誠品書店「年度10大華文文學作家」。

誠品書店今天發布新聞稿，剖析330萬名會員閱讀習慣，發現29歲以下購書比例最高，其次為30至39歲，接著為40至49歲，年輕化閱讀趨勢令人驚喜。此一現象反應在閱讀「韓流」之上，如韓國作家李美芮「歡迎光臨夢境百貨 2: 找回不再做夢的人」拿下2022誠品書店翻譯文學年度TOP1，打敗在翻譯文學暢銷多年的東野圭吾、川口俊和、泰絲格里森等作家。

誠品年度閱讀報告也指出另外一個「年輕化」現象，包括不朽、張西、Middle等新生代作家連續5年擠進誠品書店「年度10大華文文學作家」，更發現張愛玲、Middle、不朽、黃山料、龍應台、九把刀、墨香銅臭等7名作家，同列台灣、香港誠品「年度10大華文文學作家」。

此外，誠品今年首次觀察12星座讀者，水瓶座是購書前段班，涵蓋商業財經、自然科學、文學創作、旅遊休閒和健康生活等類型；金牛座偏好藝術設計；摩羯座鍾愛歷史文化；處女座最常購買語言考試用書；獅子座最愛閱讀社會科學類書籍；射手座偏愛哲學思想；最愛深夜逛書店的是行動力十足的牡羊座。（編輯：張芷瑄）1111206