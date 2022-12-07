台南人文地圖 「府城客家身影」影像專書發表

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（中央社記者楊思瑞台南7日電）台南市客委會今天發表7支紀錄「府城客家身影」影像紀錄，以及「奮力啟航：十八位台南客家領航者的故事」、「勇建人生：二十位百工百業台南客家人故事」2本專書。

為記錄400年來不同時期客家人與台南密切鏈結，台南市政府客家事務委員會今天在台南市客家文化會館，辦理「府城客家─2022台南客家人文地圖」影像暨專書發表記者會，市長黃偉哲出席記者會，邀請大家一起來閱讀「府城客家人」精彩的生命故事。

台南市客委會主委古秀妃表示，今天發表的7支影片和2本專書裡主角，分布各行各業，從近山區的白河、楠西到台南老城區，都可看到客家人身影，他們遷徙、流動，最後定居台南，已成為道道地地的府城客家人。府城客家人的發掘和書寫，將會持續不斷進行，逐年逐步呈現台南客家人的面貌風采。

黃偉哲表示，台南沒有客家行政區，也沒有明顯的客家聚落，但有13萬多的客家族裔，如果沒有主動表明，外人很難知道誰是客家人，但他肯定客家鄉親前輩們對府城的付出，因此民國109年南市府成立一級單位客家事務委員會後，積極尋找落腳台南的客家人，展開地毯式調查；歷經2年，共完成7支影像紀錄、3本台南客家人物專書，從中可看到客家人定居台南之後的生命態樣，個個精彩動人。

黃偉哲感謝客家委員會的挹注經費，支持台南市建構「府城客家人」的人文地圖，讓台南客家可以被看見。台南以文化立市，不管是客家文化、原民、眷村，或其它蓬勃精彩的族群文化，都能在台南生根落地、發揚光大，同時也都應該被所有市民所欣賞了解。

南市府藉一系列活動，包括美食節、影像紀錄、專書介紹，一步步將客家生活文化的多元和美麗介紹給大家；現在，台南的客家不再隱形，只是缺少發現；未來，台南客家會愈來愈顯性、也愈來愈主流。（編輯：孫承武）1111207