綠島人權藝術季 白色恐怖歷史出發反思當代

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（中央社記者趙靜瑜台北7日電）國家人權博物館2023年綠島人權藝術季以「傾聽裂隙的迴聲」為題，邀請東海大學美術系助理教授蔡明君擔任總策展人，從白色恐怖歷史出發探討當代人權，也將思考藝術創作與綠島的關係。

國家人權博物館今天發布新聞稿表示，這次藝術季共邀請22組國內外跨領域、跨媒材與類型的藝術家，有19名女性創作者，橫跨各個世代年齡層，將透過與受難者前輩們共學、共創，提出藝術創作。

本次藝術季由協同獨立策展人陳韋綸、蔡秉儒共同策劃，總策展人蔡明君表示，以「俯身傾聽」的柔軟姿態，透過聆聽，讓社會大眾認識深埋在歷史「裂隙」中，那些存在與遺忘的故事，希望避免錯誤歷史的重演。

2023年起，綠島人權藝術季以「人、海、島」的意象出發，憑藉舊時監獄的刺網、太平洋的海浪及綠島礁岩以疏密不同卻充滿律動的線條，推出藝術季的全新識別系統，象徵連結白恐歷史與當代藝術更加凝聚人與土地的期許。

綠島人權藝術季也將改為雙年展模式，讓參展藝術家與受難者前輩及其家屬有更多互動、交流。這次藝術季以受難者歐陽文、陳孟和兩位前輩當年拍攝的綠島影像，引領參展藝術家構思作品，透過一年時間讓不同年齡世代的創作者與受難者前輩們共學、共創，用藝術創作詮釋多元人權議題。

這次藝術季也邀請專家學者擔任策展顧問，包括中山大學社會學系助理教授林傳凱帶領走訪白色恐怖景美、綠島紀念園區；建築專家侯志仁帶領走訪中正紀念堂，探討不義遺址的轉型；綠島文史專家陳進金則帶領繞行綠島踏查；中央研究院民族學研究所副研究員彭仁郁帶領認識政治暴力創傷的療癒與陪伴。

人權館表示，「綠島人權藝術季」將邀請台灣社會「傾聽」當代藝術家們如何詮釋人權與受壓迫者的歷史，以及如何將受難者與綠島經驗打造成公共記憶，繼而引發社會大眾的共鳴。

「2023綠島人權藝術季－傾聽裂隙的迴聲」將於明年5月17日到9月17日舉行，地點在國家人權博物館白色恐怖綠島紀念園區。（編輯：張雅淨）1111207