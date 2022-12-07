草間彌生限量南瓜版畫 將現身ONE ART Taipei

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（中央社記者王寶兒台北7日電）日本藝術家草間彌生以「南瓜」作品聞名，1982年曾以手工拼貼南瓜石版版畫，全球僅75幅，明年登場的ONE ART Taipei中，朝代畫廊將展出草間彌生的限量南瓜手工版畫。

由亞太連線藝術舉辦的ONE ART Taipei 2023 藝術台北，今天下午舉行記者會公布參展名單。邁入第5屆的ONE ART Taipei預計將集結68家藝廊參展，其中包含台灣43間藝廊，來自日本、韓國、香港等地的海外藝廊共25間。

ONE ART Taipei會長劉忠河致詞表示，期盼在藝廊產業熱烈參與下促成國際交流，「我們引進很多優秀藝術作品到台灣，也可以將台灣藝術作品推到全世界。」同時希望資深藏家、新藏家都能在活動中找到自己期待的作品。

ONE ART Taipei 2023策展主題包含集結國際精銳藝廊與當代作品的「藝術無限」（Unlimited）、挖掘35歲以下藝術新秀的「發現藝術」（Discovery）與呈現跨域藝術的「媒體藝術」（Media Art）。

其中，台北朝代畫廊（Dynasty Gallery）將於「藝術無限」單元，展出草間彌生（Yayoi KUSAMA）的手工拼貼石版版畫「南瓜」（Pumpkin），這件作品同時是草間彌生「版畫全集」登錄的首件南瓜作品。

ONE ART Taipei成立以來，同時也以「新賞獎」挖掘新銳藝術家，贈獎對象為35歲以下藝術家，並由評審團評估作品是否具前瞻性。今年評審團陣容包含鑫囍國際股份有限公司設計總監黃偉豪（Daniel Wong）、東西名人雜誌執行副總編輯馮韋飲、國立台灣藝術大學兼任助理教授陶文岳、國立台灣藝術大學教授劉俊蘭及文策院董事謝佩霓。

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第5屆「新賞獎」入選名單包含以作品A Married Couple Hanging入選的藝術家Yufi Yamamoto、以作品「內華達國家安全區，美國（1951-2017）」入選的藝術家羅晟文、以作品「瞧」入選的藝術家謝禎、以「無題」入選的周楷倫及以作品My sanity入選的藝術家Jintaek。

「新賞獎」得主將於2023年1月13日公布，ONE ART Taipei 2023 藝術台北將於同天起於JR東日本大飯店台北12至15樓展出至2023年1月15日。（編輯：吳協昌）1111207