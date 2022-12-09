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席琳狄翁罹患僵硬人症候群 常見肢體痙攣疼痛嚴重影響生活
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台中國家歌劇院歲末音樂會 上演超復古爵士趴

2022/12/9 16:38（12/9 16:56 更新）
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中國家歌劇院今年歲末音樂會將上演「來狂歡吧！超復古爵士趴」，藝術總監邱瑗今天說，安排30日及31日不同曲目歲末爵士音樂會，帶領觀眾回到爵士樂黃金年代。

歌劇院舉行歲末音樂會宣傳活動宣布，音樂會中，爵士小號手魏廣晧再次回歸，以「搖擺之夜」及「放克之夜」主題連2晚在歌劇院展開「來狂歡吧！超復古爵士趴」。

活動由魏廣晧領軍，和歌手鍾琪、史茵茵、YELLOW黃宣、鋼琴演奏者許郁瑛、低音提琴手山田洋平及台灣鼓王黃瑞豐表演多首爵士組曲，YELLOW黃宣還在會中說：「我一定會讓觀眾全部站起來！」

邱瑗表示，歌劇院連辦4年歲末音樂會，已成為大台中地區「城中盛事」，從2019年歌劇音樂會「風流寡婦」、2020年爵士「今夜歌劇院很搖擺」、2021年阿卡貝拉「去歌劇院輕旅行」，不只為觀眾演出，而是年終節慶儀式，希望民眾放開心中束縛，到歌劇院感受優雅又狂放跨年。

魏廣晧說，30日史茵茵、鍾琪、歌手林玟圻Ctwo及周家寬專攻音樂劇，會用爵士樂團詮釋音樂劇經典，呈現非常優雅的感覺；31日跨年夜有律動感較強曲目，規劃FUNK、搖滾及靈魂樂，從史提夫汪達（Stevie Wonder）、湯姆瓊斯（Tom Jones）到麥可傑克森（Michael Jackson），第一個就想找整個人像從復古走出的YELLOW黃宣。

魏廣晧表示，希望觀眾屆時穿1930年代到1980年代復古風服裝，無論是「大亨小傳」（The Great Gatsby）的西服、小洋裝，甚至是旗袍、馬褂或喇叭褲，一起到歌劇院搖擺，屆時還會票選出當天最佳造型獎。（編輯：李明宗）1111209

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黃宣
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