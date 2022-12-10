世界人權日 文化部長李永得向政治受難者致敬

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2022年世界人權日開幕典禮10日在國家人權博物館景美紀念園區舉行，文化部長李永得（左2）頒發文物捐贈感謝狀給總統府資政姚嘉文（右2）、政治受難者吳水燈（左）等人。中央社記者郭日曉攝 111年12月10日

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（中央社記者趙靜瑜台北10日電）國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區舉辦2022年「世界人權日」典禮，文化部長李永得向政治受難者致敬並表示，文化部將在人權教育、口述歷史，以及不義遺址審定上持續努力。

每年的12月10日是世界人權日，李永得今天在典禮上頒發感謝狀給文物捐贈者，包含總統府資政姚嘉文、受難者吳水燈；受難者家屬黃鈴蘭、黃春蘭、汪小慧、歐陽煇美及艾琳達女士等人。

高齡91歲的張常美為50年代倖存的女性受難者，她受邀上台致詞時表示，自己就讀高一時，因學校自治會會長涉入中共地下黨案，19歲即遭牽連逮捕，即使她一直強調自己清白，仍被判處12年徒刑。

張常美也分享說自己曾整夜痛哭，目送同監難友被槍斃，「那晚看著空著的床位心中特別難受」。她表示出獄後與難友歐陽劍華結婚，致力投入白色恐怖平反工作，生下4名子女，長女歐陽慧珍是舞蹈家，長子歐陽慧剛是小提琴家，三子歐陽慧儒是大提琴家。

歐陽慧剛的手足們為感念父母對台灣自由民主之路的犧牲與貢獻，特別取父母親姓名中「華」與「美」成立了「華美樂集」，「華美樂集」今天也在典禮現場演奏，希望藉樂音撫慰受難者及家屬。

李永得表示，雖然促進轉型正義委員會停止運作，國家整個轉型正義的人權工作，政府每一個部門都有繼續努力，在文化部的部分，主要包括人權教育、口述歷史，以及不義遺址審定，都會繼續執行。

李永得舉例，像是蔡焜霖「來自清水的孩子」以漫畫方式呈現，獲2021金鼎獎兒童及少年類圖書獎；姚文智製作的電影「流麻溝十五號」目前也已有4000萬票房；以VR科技製作的「無法離開的人」，更是拿下威尼斯影展沉浸式競賽最佳體驗大獎。

李永得強調，「台灣今天能夠享受自由民主，是過去那麼多的前輩犧牲個人的生命、自由而得，值得我們再一次表達最高的敬意。」

李永得表示，文化部負責的不義遺址也會繼續調查和研究，也會透過很多方式讓民眾知道，歷史就在身邊。文化部也會持續做口述歷史，未來也可以發展出很多不同形式的人權教育範本。（編輯：屈享平）1111210

2022年世界人權日開幕典禮10日在國家人權博物館景美紀念園區舉行，政治受難者張常美出席並分享白色恐怖期間受到壓迫的心路歷程。中央社記者郭日曉攝 111年12月10日