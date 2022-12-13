台南鹽水漫月美行動 19作品帶來兔年驚喜

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台南市政府在鹽水區推出月之美術館年度企劃「漫月美行動」，將於17日開幕。圖為禹禹藝術工作室作品「永成放映中：戲兔之夢」。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年12月13日

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（中央社記者楊思瑞台南13日電）台南市政府在鹽水區推出月之美術館年度企劃「漫月美行動」，將於17日開幕，此次以「我們」為策展主題，12組藝術家團隊帶來共19件作品，分布在街區讓遊客漫步尋找。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，為迎接農曆兔年，月之美術館帶來不同藝術型態的兔子驚喜，本屆漫月美行動首度結合14個據點和地方商家，透過16個賓果闖關方式，讓遊客成為漫月美行動的參與者，感受不同的觀展與在地體驗。

文化局指出，月之美術館除了同樣有趣味詼諧、厭世卻可愛的圖像角色IP虛擬館員「兔大叔」埋伏在場域周邊歡迎大家，今年特別還有虛擬館長「月老」初登場，12座不同動作造型的燈箱，搭配環境場域、空間動線及闖關活動，引領觀眾進入展區。

文化局表示，永成戲院前由在地的「禹禹藝術工作室」設計巨型兔子雕塑作品「永成放映中：戲兔之夢」，可愛的胖胖兔帶著夢想飛上宇宙，相當吸睛；而以插畫、公仔為主要創作類別的新銳藝術家「緩緩Nick黃祈霖」，阿公就是鹽水人，此次以回鄉心情帶來兔子創作「我們的距離」。

文化局說明，此次共有12組藝術家團隊帶來9件新設藝術作品及10件常設作品，分布在6條街區巷弄及老屋空間，展現藝術實驗與在地共創的成果，觀眾可在漫步時遇見不同藝術型態的兔年驚喜。

文化局指出，「月之美術館－2022漫月美行動特展」自12月17日開幕後，展期將持續到明年2月12日的「2023月津港燈節」閉幕日，每日啟燈時間為晚上6時至10時。（編輯：陳仁華）1111213