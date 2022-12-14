台東史前人類吃什麼 台東大學師生整理上桌9道菜

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國立台東大學師生訪談考古學者及考究出土文物，14日特別選在卑南遺址公園餐廳發表仿古9道美食，包括燻烤鬼頭刀（圖）等料理。中央社記者盧太城台東攝 111年12月14日

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（中央社記者盧太城台東縣14日電）3千年前台東史前人類餐桌食物是什麼，國立台東大學師生訪談考古學者、考究出土文物，料理出長濱文化、卑南文化老祖宗的9道美食。

餐桌上，燒烤的鬼頭刀可能是3千年前長濱文化老祖宗食物；火燻山羌、刺蔥田鼠湯是卑南遺址史前人類的美食。

台東大學文化資源與休閒產業學系副教授蔡進士帶領研究生陳毅、黃柏崴，歷經1年訪談考古學者及考究出土文物，今天特別選擇在卑南遺址公園餐廳發表仿古料理的9道菜。

包括開胃酒陶杯小米酒、可能是卑南文化人主食的秈稻鍋巴餅和秈稻薏苡甜糕、鬼頭刀生魚片和燻烤鬼頭刀、烤山豬肋排佐鹽膚木果鹽、長濱文化人的燻山羌、長濱文化和卑南文化人的清燉田鼠以及長濱文化人的骨髓湯。

陳毅和黃伯崴一一介紹每道菜的特色和發想，希望未來能授權技轉給餐飲業者，讓到台東的遊客能有不同於以往的台東經驗。

長濱文化位於台東縣東海岸，最具代表的是八仙洞遺址，距今2500年至2萬7000年；卑南文化距今2300年至3500年。（編輯：陳仁華）1111214

國立台東大學師生訪談考古學者及考究出土文物，14日在卑南遺址公園餐廳發表仿古料理的9道菜。圖為長濱文化人的燻山羌。中央社記者盧太城台東攝 111年12月14日