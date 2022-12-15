台科大設計系Logo 獲瑞士前衛藝術博物館永久收藏

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台灣科技大學設計系Logo可透過辨識系統，依臉部的不同表情變化，打破Logo平面設計的邊界，獲瑞士前衛博物館（The Museum Of Avant-Garde）永久收藏。（台科大提供）中央社記者陳至中台北傳真 111年12月15日

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（中央社記者陳至中台北15日電）台灣科技大學設計系Logo，以設計的基本元素構成一張人臉，還可透過人臉辨識系統，依照不同表情變化，打破Logo平面設計的邊界，創新手法獲瑞士前衛博物館永久收藏。

台科大今天發出新聞稿，獲得永久收藏的Logo，是由設計系副教授李根在發揮創意，以設計的基本元素，點、線、面為起點，連結構成從平面到立體所呈現的一張人臉，進而表達設計系的全新面貌。

最特別的是，以上述概念形成的Logo，可透過手機對準人臉識別系統功能，隨著被攝影者五官的表情變化，構成Logo不同面貌。因此，每一個人都可創造出專屬於自己的Logo，讓師生、校友產生認同感。

李根在表示，當初的創作靈感，是因設計系已經變得和以前不一樣，須跨領域整合許多不同設計、工具和元素。而要凸顯「整合」的重要性，他第一個聯想到的就是人的「五官」。

台科大設計系主任唐玄輝解釋，設計系在國際競賽成績亮眼，但設計競賽作品多為概念或模型，因此多年前就鼓勵並教導學生將作品從模型達到能真實運作的「原型」，培養學生跨領域整合能力。

唐玄輝表示，產業界將設計視為一個解決問題和創新的手法，面向越來越包羅萬象。隨著科技的進步，資訊設計、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）也都運用其中，學生們學習的工具越來越多、跨領域整合的機會也更多。這項Logo設計是走在最前端，打破平面思考的邊界，以數位方式做了很不一樣的嘗試。

根據台科大提供的資訊，瑞士前衛藝術博物館（The Museum of Avant-garde）收藏世界各地的藝術、攝影、插畫、平面設計、建築等作品，收錄了許多當代大師的原作與第一手稿。

台科大設計系Logo獲得博物館永久收藏，同時也入圍2022石漢瑞評審獎（Henry Steiner MA-g Awards）的年度平面設計獎。瑞士前衛博物館目前正籌備中，預計2025年開放民眾參觀，到時候也可看到台科大Logo展出。（編輯：陳政偉）1111215