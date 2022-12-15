明華園重現26年前經典 「燕雲十六州」展現世代傳承

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）明華園歌仔戲團總團重演26年前經典戲碼「燕雲十六州」，由當家小生孫翠鳳率領新生代演員陳昭婷、陳子豪等人演出，將於17日登場，今天在台北國家戲劇院舉行記者會。

根據明華園發布新聞稿，創團94年的明華園累積不少戲劇經典，為迎接明華園100週年，明華園陸續將過往經典戲碼翻新重現，繼睽違17年的「韓湘子」之後，相隔26年的「燕雲十六州」也緊接著重返舞台。

新聞稿指出，「燕雲十六州」由國家文藝獎得主、明華園首席編導陳勝國擔任編劇及總導演，陳勝國說，「燕雲十六州」是一部史詩感濃厚的大戲，也有木馬屠城的寓意，這次他重新審視劇作，翻新內容，呈現一名接受遼地恩惠的漢人孤兒，面對遼國同儕與漢人同胞的內心掙扎。

總團長陳勝福表示，明華園堅持百分之百全新製作，希望每部經典作品的回歸，都能為觀眾帶來新的視野。

26年後再次出演主角的孫翠鳳表示，「燕雲十六州」的重演蘊含明華園總團世代傳承的重大意義，劇團讓許多年輕表演者擔綱要角，也讓「燕雲十六州」有創新的詮釋。

孫翠鳳特別將心力放在年輕一代身上，觀察其表演、身段和唱腔，尤其是內心戲的經驗傳承，為每名年輕表演者量身指導。

值得一提的是，1996年「燕雲十六州」演出時，陳昭婷還是個小女孩，當年在劇中飾演小牧童，這次則擔任童年及成年後的君雨宮；遼帝耶律璟一角，舊版原由明華園第二代演員陳勝發飾演，新版則由陳勝發的兒子陳子豪接任飾演；飾演遼后蕭馥的晨翎，在「燕雲十六州」首演時，還是在台下鼓掌的戲迷，如今已成為舞台上的一員。

明華園「燕雲十六州」12月17日至12月18日在國家戲劇院演出。（編輯：張芷瑄）1111215

明華園首席編導陳勝國作品「燕雲十六州」經典翻新，17至18日將在台北國家戲劇院演出3場次，主要演員們15日彩排，搶先披露精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年12月15日

明華園戲劇總團今年翻新26年未演出的戲碼「燕雲十六州」，邀請新舊戲迷一睹歷久彌新的「經典翻新之作」，17日將在台北國家戲劇院演出，15日搶先曝光精彩片段。中央社記者徐肇昌攝 111年12月15日