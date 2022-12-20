金石堂年度風雲人物 吳淡如、林楷倫入榜

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（中央社台北20日電）金石堂書店今天公布「年度風雲人物」暨「十大影響力好書」，作家吳淡如、聯經出版總經理陳芝宇獲頒「年度風雲人物」，「星勢力作家」則由強勢來襲的文壇新秀林楷倫拿下。

根據金石堂書店發布新聞稿，吳淡如表示，「我非常喜歡寫，這是我擁有的第一個專長，而我也用各種面向的題材來磨練我自己。」吳淡如不斷跨出舒適圈活出自我，展現積極、多元的人生路徑與著作，並向世界展示人生與寫作都不只有一種可能。

新聞稿指出，陳芝宇帶領成立近50年的老牌出版社，碰撞新意，以不同媒介傳遞知識，激盪出更多火花。陳芝宇表示，「如果只看出版，別人會說我們在夕陽裡；可是如果把內容看成一個產業，其實它比以前還大。重點在於，你要把誰當成夥伴一起走。」

金石堂「星勢力作家」由文壇新秀林楷倫拿下，首部作品「偽魚販指南」刻畫社會底層小事，讓不同職業、年齡的讀者都能產生共鳴。林楷倫表示，他所書寫的不在於文筆好壞或是用字艱深，「而是它給你的東西是什麼？是否讓你感動或是被啟發？期待藉由這本書，讓更多的人尊重彼此的職業。」

金石堂書店同時公布「十大影響力好書」，其中本土作家包括雲門舞集創辦人林懷民的「激流與倒影」、中生代作家何致和睽違9年的長篇故事「地鐵站」、賴佩霞「轉念的力量」、陳郁如的奇幻青少年小說「長生石的守護者」，以及前參謀總長李喜明的「臺灣的勝算」。

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翻譯作品方面，「逆思維」引領讀者大膽反思、突破人生盲點；「變化中的世界秩序」以演算法推擬找到客觀歷史規律的「大週期」；「梅克爾傳：一場卓越的史詩之旅」看德國從歐債風暴、難民問題到對抗COVID-19，「歐洲病夫」如何蛻變成「歐洲領袖」。

金石堂也觀察到，過去疫情雖然讓人與人之間拉開了距離，但亦讓讀者們越發正視人與人之間溫暖情感，如韓國文學「不便利的便利店」療癒人心，備受大眾讀者喜愛；「蛤蟆先生去看心理師」將心理知識巧妙融入故事，揭開心理諮商神秘面紗，協助讀者找回自己真正的模樣。（編輯：張雅淨）1111220