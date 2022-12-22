屋頂褪鐵皮 「無名的繆思」化身藝術、華服展出

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藝術家江賢二和建築師林友寒共同創作的作品「無名的繆思」，以擁有波浪紋路的「浪板」為材料，在「無名的繆思」江賢二＋林友寒＋周裕穎跨界聯展中展出。中央社記者王寶兒攝 111年12月22日

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（中央社記者王寶兒台中22日電）台灣常見的鐵皮屋頂為人遮風擋雨，但在藝術家江賢二、建築師林友寒及服裝設計師周裕穎聯手下，褪去鐵皮外衣的浪板還能是藝術作品，甚至衣裳，成為展出的作品「無名的繆思」。

「無名的繆思」不只是作品，也成為江賢二、林友寒及周裕穎聯展命題，聯展今天於THE 201 ART 順天建築.文化.藝術中心開幕，包含文化部常務次長李連權、台中市政府文化局長陳佳君等人皆與會。

「無名的繆思」策展人之一劉和宣表示，展名「無名的繆思」源自這些展出作品，都源自大眾認知中與藝術無關的材料。例如展中，由江賢二、林友寒、周裕穎共同創作的作品「無名的繆思」就是以「浪板」為材料。

擁有波浪紋路的浪板，常運用於屋頂、施工材料，例如街邊可見的鐵皮屋頂就是以白鐵或擁有烤漆外皮的浪板製成，而透明塑膠材質則常見於溫室屋頂、DIY牆壁等。

「無名的繆思」作品皆以浪板為元素，共分2部分，包含江賢二及林友寒共同創造的大型裝置，另外則是周裕穎以浪板組成的2套服裝。

江賢二及林友寒的共同創作中，共運用逾30片高達210公分的浪板，由地面拼裝至天花板。劉和宣表示，浪板先是交給江賢二揮灑顏料，再交給林友寒拼裝，林友寒思及江賢二久居台東，就決定將作品造型打造如海浪，顏料透過燈光照射，看來波光粼粼，如同將台東的陽光與海帶到展場。

江賢二說，他喜歡浪板的規律，但若沒有顏色「那多無聊」，他看到林友寒打造的成果非常驚豔，「我會把它稱作建築的詩」。周裕穎運用浪板陳列而打造的服裝，也令他驚奇。

周裕穎表示，他有另外準備不同波浪弧度的浪板做材料，原打算運用熱力彎曲浪板弧度，將其形塑更為柔美的線條，如百褶裙。但經過一番實驗，發現有難度，不如跟隨材料個性，透過敲敲打打、裁片來拼成服裝，並另外以鋁線、鋁絲模擬其他工地現場常見材料。

「無名的繆思」江賢二＋林友寒＋周裕穎跨界聯展即日起於THE 201 ART 順天建築.文化.藝術中心展出至2023年3月11日。（編輯：管中維）1111222