獲厄瓜多國際詩歌獎 曾貴海：這個獎是頒給台灣

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（中央社記者曾以寧高雄25日電）高雄醫生詩人曾貴海獲厄瓜多惠夜基國際詩歌節第15屆國際詩歌獎，為首名獲此獎項的亞洲詩人。曾貴海今天應邀出席高雄市府舉辦的獲獎分享會說，「這個獎是頒給台灣、不是我」。

客家委員會辦理「客家文學作品翻譯及海外推廣」，將曾貴海作品翻譯成西班牙語及英語，獲得2022厄瓜多惠夜基國際詩歌節第15屆國際詩歌獎，日前由駐厄瓜多代表處代表莊輝恩代曾貴海領獎。

獲獎分享會今天在高雄承億酒店高空泳池旁舉行，總統府資政葉菊蘭、客委會副主委鍾孔炤等人都共襄盛舉。現場由生祥樂隊帶來序樂，作家楊翠評析曾貴海詩文，曾貴海的妻子黃翠茂也親自吟唱詩歌，新古典室內樂團也表演文學音樂。

會中，厄瓜多惠夜基國際詩歌節主席羅德里格斯（Augusto Rodriguez）透過影片表示，曾貴海是世界級的重要詩人，非常高興能夠頒獎給曾貴海，並出版作品，也希望台灣與厄瓜多的關係能日漸穩固。

曾貴海致詞說，世界上有些地方，文學發展已歷經數百數千年，進入成熟期，像果子吃起來都成熟甜美、但每個都一樣；台灣正值青壯期，充滿熱情及對創作的激發力、對未來的理想性，像波瀾壯闊的海洋，像高聳的玉山，可以有更多好作品，盼創作者能不受限於形式、內涵，成為思想者、哲學家。

曾貴海指出，中南美洲是詩的國度，對詩的鑑賞有其獨到之處，「這個獎是頒給台灣、不是我」，一個獎頒給一個國家，代表這個國家內有5到10個有同樣水準的作家，也希望下次再有類似聚會，站在台上講話的不是自己，而是另一個作家詩人。

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高雄市長陳其邁今天到場與曾貴海一起朗讀詩作「明日新城」，陳其邁致詞表示，曾貴海關注範疇擴及文學、環境、民主和平權等，讓許多人編織作為台灣人的夢想，他也受曾貴海影響甚深，希望曾貴海的思想、價值及詩歌都能淵遠流長，也盼台灣能對自身的文化軟實力，更有自信。

高雄市政府文化局新聞資料指出，國際詩歌獎為紀念厄瓜多作家伊萊亞娜．艾斯皮內爾．塞德尼奧（Ileana Espinel Cedeno）所設立，獲獎者多為世界級作家或詩人，今年已是第15屆，曾貴海獲獎，這是首次頒給亞洲詩人，具有重大意義。（編輯：戴光育）1111225