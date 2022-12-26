故宮攜手政大推特展 翻轉帝國視角下的原民歷史

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政大校長李蔡彥（左）與故宮院長吳密察（右）進行政大與故宮備忘錄續約約本交換儀式，運用故宮的學術專業，配合政大課程與學程制度，推動博物館展示、學術研究或教學等各項交流計畫。（政大提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月26日

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（中央社記者王寶兒台北26日電）沒有文字的原住民族，如何在歷史被記憶。故宮與政大合辦「逆寫帝國與當代實踐」特展，透過學術力量重新解讀帝國視角下的收藏品，今天開幕並舉行雙方合作備忘錄續約儀式。

「逆寫帝國與當代實踐」特展開幕式暨備忘錄續約儀式於國立政治大學民族學博物館舉行。國立故宮博物院曾於3月推出「什麼是『番』－清帝國文獻裡的臺灣原住民族」特展，透過原住民研究學者加入策展，從統治者眼中反轉原住民歷史樣貌，如今再攜手政大推出展覽，進一步深入原住民議題。

故宮院長吳密察表示，政大長期投注原住民研究的成果顯赫，期待故宮未來有更多與學校、社會的交流。

吳密察表示，故宮收藏的原住民文物不多，僅能從約1000件清朝地方官吏留下的文檔，窺見台灣原住民歷史的樣貌，然而從統治者視角出發的描述，難免帶有帝國意識形態下的偏見。與政大合作展覽，期望扭轉從清帝國「他者」角度的書寫，「逆寫」呈現以原住民族為主體的描述。

政大校長李蔡彥認為，「逆寫帝國」展覽顯現當代對於歷史文獻進行反思的過程，是促進獨立思考的典範。他也提到，過去幾年政大與故宮博物院合作都有很棒的成果，希望未來在教學研究、社會實踐上都有更多不同面向的合作。

此外，故宮、政大延續3年前簽訂的合作備忘錄，運用故宮的學術專業，配合政大課程與學程制度，推動博物館展示、學術研究或教學等各項交流計畫。

政大民族系主任官大偉表示，民族系與故宮合作的「民族學博物館學分學程」將招生，透過博物館的經營管理、民族藝術與數位媒體等課程，培育博物館管理人才，期待與故宮攜手，為台灣社會的多元共存盡最大努力。

「逆寫帝國與當代實踐」特展即日起於政大綜合大樓南棟5樓民族學博物館展出至2023年4月30日。（編輯：管中維）1111226