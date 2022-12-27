表彰噶瑪蘭族朱阿菊工藝傳承 追頒三等專業獎章

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（中央社記者張雄風台北27日電）原民會今天表示，為表彰已故朱阿菊Api耆老對噶瑪蘭族傳統香蕉絲編織工藝保存及傳承貢獻，追頒三等原住民族專業獎章，並由其家屬代為受領。

原住民族委員會今天發布新聞稿指出，朱阿菊Api於2015年10月26日經花蓮縣政府公告認定為「噶瑪蘭香蕉絲編織工藝」傳統工藝文化資產保存者。朱阿菊Api於11月19日辭世，享嵩壽102歲。

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原民會指出，朱阿菊Api擁有精湛的「香蕉絲編織」工藝技術及技能，也是台灣原住民族各族中唯一具有香蕉絲編織技藝者，編織出的作品，不只是噶瑪蘭族特殊的工藝、藝術與智慧的展現，更是台灣珍貴的原住民族文化資產代表。

原民會十分感謝及欽佩朱阿菊Api一生致力傳統香蕉絲編織文化的保存、傳承，使這項珍貴的原住民族有形文化資產能夠永續流傳，實為楷模，為肯定卓越貢獻，特追頒「三等原住民族專業獎章」，以為表彰。（編輯：屈享平）1111227