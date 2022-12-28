新書Treasure Island 思辨中美新冷戰台灣處境

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成功大學玉山學者阿蘭．布洛薩（Alain Brossat）及中研院博士後研究員李黃睿（Juan Alberto Ruiz Casado）28日在成大圖書館舉辦英文版新書Treasure Island發表會，布洛薩表示，Treasure Island書名取自蘇格蘭小說「金銀島」，符合主流媒體及觀光客對台灣的形容，但這其實是「刻意的反諷」。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年12月28日

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（中央社記者張榮祥台南28日電）成功大學玉山學者阿蘭．布洛薩及中研院博士後研究員李黃睿，今天在成大圖書館發表英文版新書Treasure Island，從更多角度思辨中美新冷戰下的台灣處境。

成大今天發布新聞稿指出，Treasure Island：The Discursive Struggle for Taiwan in the Midst of the New Cold War，從政治哲學、政治科學、地緣政治學、歷史學及人類學角度，分析與闡述中美新冷戰下，「敵人」如何透過特定話術與策略，操縱世界秩序與人民意識，甚而引發戰爭。

布洛薩表示，Treasure Island書名取自蘇格蘭小說「金銀島」，符合主流媒體及觀光客對台灣的形容，但這是「刻意的反諷」，因讀者閱讀此書後，將發現台灣實際情況遠比想像中複雜，環境、產業、社會不如看似的美好，政治議題複雜性也值得深思。

布洛薩認為，隨著中國國力日益壯大且不容忽視，全球局勢也不斷變動，美國試圖維持二戰以來既有的世界秩序，美國採取的做法，使得位於敏感地緣的台灣處境更加複雜。

布洛薩說，台灣人普遍將西方世界和美國畫上等號，有如建立一條意識上的高速公路，主流媒體更形容台美關係「堅若磐石」，強化台美關係的正面意義，但也逐漸累積戰爭的不確定因子；他期待民主自由的台灣大眾，以更多角度思考共同的未來。

李黃睿說，隨著媒體與政治語言逐漸加劇，全球南北分歧的狀況更加嚴重，Treasure Island一書的訴求就是和平。

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阿蘭．布洛薩（Alain Brossat）現為成功大學玉山學者、法國巴黎第八大學哲學系榮譽退休教授，致力於當代哲學的批判研究，特別關注於政治暴力、納粹與西伯利亞集中營、種族滅絕等。

李黃睿（Juan Alberto Ruiz Casado）現任中央研究院博士後研究員，主要研究當代政治理論和話語分析，目前研究主題是美中之間的霸權鬥爭，以及台灣位居其中的政治角色。（編輯：陳仁華）1111228