自由卻孤單 魏靖儀與謝維庭合作「F-A-E奏嗚曲」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

小提琴家魏靖儀（右）與鋼琴家謝維庭（左）的二重奏音樂會29日起將陸續在台北、高雄、台中登場，帶來作曲家布拉姆斯多首小提琴奏鳴曲。中央社記者趙靜瑜攝 111年12月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北29日電）1853年作曲家狄特里希、舒曼與布拉姆斯合力完成「F-A-E奏嗚曲」，3人以姚阿幸的座右銘「自由卻孤單」（Frei Aber Einsam）為創作主題，該曲將由小提琴家魏靖儀與鋼琴家謝維庭合作演出。

魏靖儀接受中央社專訪時表示，這首「F-A-E奏嗚曲」在台灣很少聽見，大部分的小提琴家都只會演出布拉姆斯所寫的第三樂章「詼諧曲」，「我很喜歡這首樂曲，也希望推薦給大家。」

「在德國求學與居住4年，我是去了德國，才更了解布拉姆斯。」魏靖儀說，布拉姆斯的音樂就像是德國的秋天，「公園漫步，滿地都是咖啡色的落葉。」魏靖儀深有所感，專注琢磨，讓布拉姆斯的樂作成為他的拿手曲目。

魏靖儀表示，這首「F-A-E奏嗚曲」先以舒曼學生作曲家狄特里希（Albert Dietrich）寫「第一樂章」，接著舒曼（Robert Schumann）寫「第二樂章」，布拉姆斯（Johannes Brahms）寫「第三樂章」，最後在舒曼完成「第四樂章」作為結束，並提獻給與他們同時代的小提琴名家姚阿幸（Joseph Joachim）。

魏靖儀說，這首曲子很有自己的特色，3名作曲家的手法都不相同，可以從音樂中聽見狄特里希創作時非常年輕，深受老師舒曼影響，他的「第一樂章」沒有太多自己的風格。

魏靖儀說，舒曼在自己創作的兩個樂章中展現了創作時心路歷程，甚至可以聽見一點舒曼的瘋狂。布拉姆斯則將自己特有的節奏感加以運用，把主題深藏其中，「這是長達半小時的大曲，是一首由師徒兩代，3名作曲家攜手完成，非常難得，希望介紹給台灣樂迷。」

魏靖儀1994年出生於台南，從小習琴，2015年獲得比利時伊莉莎白女王國際音樂大賽桂冠優勝，開展音樂家生涯。多年來他與NSO國家交響樂團、北市交、台北愛樂管弦樂團、韓國世宗獨奏家樂團（Sejong Soloists）等合作多首協奏曲，年僅28歲已有大將之風。

鋼琴家謝維庭出生於1996年，4歲開始習琴，在台灣受教於鋼琴家張欽全，2013至2016年師從米歇爾．貝洛夫（Michel Beroff），2017年考入巴黎國立音樂舞蹈學院，她也是2021年蕭邦國際鋼琴大賽拿到參賽資格的台灣鋼琴家之一。

魏靖儀和謝維庭因朋友介紹認識，過去合作過室內樂，這次則一起舉行二重奏，曲目雖然是小提琴奏鳴曲，但鋼琴分量吃重。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏靖儀說，希望大家來音樂廳，可以閉上眼睛聽他拉琴，「從我的樂音，可以讓樂迷聽見自己的故事被帶出來，這比什麼都重要。」謝維庭則非常喜歡在舞台上演奏的感覺，「舞台上的那個瞬間是完完全全屬於我。」

布拉姆斯的絮語－魏靖儀與謝維庭二重奏音樂會今天在台北國家兩廳院演奏廳，12月30日在高雄衛武營國家藝術文化中心表演廳，明年1月1日在台中國家歌劇院中劇院。其他曲目還包括布拉姆斯的「G大調第一號小提琴奏鳴曲」、「A大調第二號小提琴奏鳴曲」以及「d小調第三號小提琴奏鳴曲」。（編輯：謝雅竹）1111229