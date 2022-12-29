台北書展年後登場 逾30國代表共築閱讀多重宇宙

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2023台北國際書展預計將於2023年1月31日起在台北世貿一館開展，本屆主題為「閱讀的多重宇宙」，主題國波蘭將舉辦3場主題展覽，並邀請6名重量級作家來台與讀者交流。（台北書展基金會提供） 中央社記者邱祖胤傳真 111年12月29日

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（中央社記者邱祖胤台北29日電）台北書展預計明年1月31日於台北世貿一館登場，本屆主題為「閱讀的多重宇宙」，除了主題國波蘭將帶來「百年波蘭童書繪本」特展外，超過30國圖書代表將參與這項出版界年度盛會。

台北書展基金會發布新聞表示，今天舉行宣告記者會，包括文化部人文及出版司司長陳瑩芳、台北書展基金會董事趙政岷、波蘭台北辦事處處長高則叡、義大利經濟貿易文化推廣辦事處代表紀大為、法國在台協會學術合作與文化處處長雷詩雅、比利時台北辦事處處長文浩德、台北歌德學院院長圖書資訊中心主任王惠玫出席。

新聞稿指出，波蘭主題國館由波蘭書協、波蘭台北辦事處共同合作規劃，將舉辦3場主題展覽，分別為「從書中看波蘭歷史」、「百年波蘭繪本插畫展」及「世界文明史珍本古籍展」，除了展出重要出版品、插畫及文獻之外，還將展出蕭邦「鋼琴協奏曲F小調」手稿與卜彌格「中國植物誌」等古籍複製品。

波蘭主題國策展單位也力邀6名重量級作家來台與讀者交流，包含暢銷小說「獵魔士」作家安傑．薩普科夫斯基、作品在台已有中譯本的維特多．沙博爾夫斯基，以及詩人、跨界創作者、童書作者及插畫家等創作者，屆時將參與書展之夜朗讀活動、互動工作坊等。

各國參展焦點包括首度獨立設館參展的義大利館，將帶來「卓越義大利：新生代兒童插畫家」；法國館以「思辨之年」為主題邀請各領域專家學者來台舉行講座；德國館由歌德學院、法蘭克福書展共同籌劃，推出「腳踏車的故事」、「和平雷馬克125年誕辰紀念專輯」等為主題活動，並邀請繪本畫家卡特琳娜．高斯曼．漢瑟爾來台分享。

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曾擔任台北書展主題國的比利時，本次特別以法語區為參展主體，展出11家出版社重點推薦的繪本與圖像小說，並從譯者、繪者等角度探討比利時繪本、漫畫文化，展館並因應全球淨零排放議題，以永續低碳設計展位及活動；特別的是，台北書展仍將設立烏克蘭專區，以展現對烏克蘭尋求和平的支持。

此外，書展相關優惠活動包括18歲以下，以及持展期當日高鐵與台鐵桃園以南、宜花東票根者免費入場；外籍人士持護照及居留證可免費入場參觀。本次書展即日起也開放預售票銷售，現場將全面採用交通卡入場，不另設售票亭，若現場有購買紙本票需求者，可至世貿信義路出入口大會服務台購買。（編輯：張芷瑄）1111229